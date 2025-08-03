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3 августа 11:32ГлавнаяНовости

PARI: «Зенит» — фаворит центрального матча третьего тура РПЛ против ЦСКА

Также аналитики ждут результативный футбол
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

3 августа «Зенит» и ЦСКА встретятся в матче 3-го тура РПЛ. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Коэффициент на успех «Зенита» — 1.70, что соответствует примерно 56% вероятности. Поставить на то, что выиграют москвичи, можно за 5.00 (около 19%). Ничья котируется за 3.80 (приблизительно 25%). 

Клиенты PARI верят в успех петербуржцев. На победу «Зенита» приходится около 78% от общего объема ставок на исход игры. Примерно 16% сделано на то, что сильнее окажется ЦСКА, еще приблизительно 6% — на ничью.

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Букмекеры верят в то, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.85. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.95.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Зенит», и ЦСКА, сыграет коэффициент 1.83. Обратный исход идет за 1.97. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.80.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа зенитовцев 1:0 за 7.50. На то, что первой отличится команда Сергея Семака, можно поставить за 1.55. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «армейцев», составляют 2.75.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ЗЕНИТ» — ЦСКА

«Зенит» в первых двух турах набрал четыре очка. Петербуржцы победили на своём поле «Ростов» (2:1), а затем упустили победу в Казани в матче с «Рубином» (2:2). После этого команда Семака победила «Ахмат» в матче Кубка России (2:0). Вероятность того, что сине-бело-голубые станут чемпионами в этом сезоне, аналитики оценили в 1.95. На то, что зенитовцы окажутся в числе двух сильнейших клубов, предлагают коэффициент 1.25.

«Армейцы» начали сезон с ничьей с «Оренбургом» (0:0) на выезде, а затем дома обыграли «Ахмат» (2:1). В середине недели ЦСКА в Кубке России победил «Локомотив» (2:1). На чемпионство команды Фабио Челестини дают коэффициент 9.50, а на то, что красно-синие окажутся в тройке сильнейших, можно сделать ставку за 2.15.

В прошлом сезоне клубы играли между собой четыре раза. В РПЛ «Зенит» выиграл 1:0, а второй матч завершился нулевой ничьей. В Кубке команды обменялись победами со счетом 2:0.

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