Зенит - Динамо: прогноз Андрея Тихонова на матч 3-го тура РПЛ

Восьмикратный чемпион России по футболу и амбассадор PARI Андрей Тихонов дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ между “Зенитом” и московским “Динамо”, который состоится 6 августа.

«Чемпионы страны, пусть и с немного обедневшим составом после трансферов, примут у себя столичных гостей. Все же зенитовцы играют на старте чемпионата увереннее и стабильнее, нежели «Динамо», которое только-только нащупывает свою игру в череде обидных ничьих и поражений. Но это не помешает динамовцам пойти вперед в Питере. Думаю, игра будет атакующей и скоростной. «Зенит», конечно, тоже не станет отмалчиваться: помимо Кассьерры, блиставшего в последних турах, в команде есть кому забивать. Скорее всего, клубы обменяются голами, но едва ли ограничатся этим. Так или иначе в этой игре стоит присмотреться к тоталам».».