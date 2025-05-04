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4 мая 8:23ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 850 000 рублей на «Зенит» против «Пари НН» в РПЛ

Чемпиону нельзя терять очки
Валентин Васильев

4 мая «Зенит» примет «Пари НН» в рамках 27-го тура РПЛ. Соперники встретятся на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Зенит» безоговорочным фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.19, что соответствует 81% вероятности. Заключить пари на успех «Пари НН», который редко набирает очки на выезде, можно за 19.00, а на ничью — за 7.10. Вероятности этих исходов составляют примерно 5% и 14%.

Практически все клиенты PARI ставят на фаворита. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Зенита». Один из игроков поставил 850 000 рублей на успех подопечных Сергея Семака в составе экспресса из двух футбольных матчей по коэффициенту 1.19. Вторая ставка пришлась на победу «Барселоны» в гостях у «Вальядолида». Суммарный коэффициент купона составил 1.57.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.58, тотал меньше 2.5 котируется за 2.40. Тем не менее букмекеры считают, что все мячи будут забиты силами «Зенита», и предлагают поставить на это за 1.65. Если же отличатся обе команды, сыграет ставка за 2.55.

В последний раз нижегородцы забивали петербуржцам еще в 2022 году на КУБКЕ PARI ПРЕМЬЕР, а вот в пяти последующих матчах команд мячи залетали исключительно в ворота «Пари НН».

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа «Зенита» со счетом 2:0. Поставить на этот результат можно с коэффициентом 5.50.

Аналитики не исключают, что в этом сезоне петербуржцы могут впервые за долгое время остаться без титула. Тем не менее они считаются главными конкурентами «Краснодара» — ставки на чемпионство «Зенита» принимаются по коэффициенту 2.70.

У «Пари НН» ситуация значительно сложнее. Команда находится в опасной близости от зоны вылета. Если нижегородцы завершат сезон на 15-16 месте, сыграет ставка за 13.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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