Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на победу «Зенита» над «Спартаком» в финале Зимнего Кубка РПЛ

11 февраля «Зенит» и «Спартак» встретятся в финальном матче Зимнего Кубка РПЛ. Поединок пройдет в Абу-Даби и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы команды Сергея Семака добиться триумфа как чуть более высокие. Коэффициент на успех «Зенита» — 2.15, что соответствует примерно 44% вероятности. Поставить на то, что выиграют спартаковцы, можно за 3.10 (около 31%). Ничья котируется за 3.80 (приблизительно 25%).

На успех клуба из Санкт-Петербурга с учетом возможной серии пенальти можно сделать ставку с коэффициентом 1.67. Пари на итоговую победу красно-белых доступно за 2.20.

Клиенты PARI уверены в победе клуба из Санкт-Петербурга. На успех «Зенита» приходится около 83% от общего объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 12% сделано на триумф москвичей, еще приблизительно 5% — на ничью по итогам 90 минут. На рынке победы с учетом возможной серии пенальти соотношение 72% на 28% в пользу петербуржцев.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.65. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.35.



Аналитики PARI полагают, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Зенит», и «Спартак», сыграет коэффициент 1.52. Обратный исход идет за 2.45. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.70.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроет команда Сергея Семака, можно поставить за 1.75. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении спартаковцев составляют 2.15.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 000 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Зенита» в основное время игры с коэффициентом 2.20. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 1 200 000 рублей.

«Зенит» на групповом этапе сыграл вничью с ЦСКА (2:2), отыгравшись в компенсированное время, а затем был точнее в серии пенальти. Во втором матче петербуржцы оказались сильнее «Ростова» (2:1).

«Спартак» в стартовом для себя матче турнира одолел «Краснодар» (3:2), забив решающий гол на последних секундах добавленного ко второму тайму времени. Во второй встрече группового этапа команда Деяна Станковича победила «Динамо» (1:0).

В этом сезоне команды сыграли между собой в рамках РПЛ. Тот матч завершился нулевой ничьей.