PARI: «Зенит» — фаворит товарищеского матча с «Црвеной Звездой»

29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи состоится товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой». Поединок начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают, что у российской команды больше шансов победить. Коэффициент на успех «Зенита» — 2.10, что соответствует примерно 44% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Црвена Звезда», можно за 2.95 (около 32%). Ничья котируется за 3.85 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI уверены в победе российского клуба. Около 95% от общего объема ставок приходится на победу зенитовцев.

Букмекеры уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.50. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.45.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Зенит», и «Црвена Звезда», сыграет коэффициент 1.45. Обратный исход идет за 2.55.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — ничья 1:1 по коэффициенту 9.00. На то, что счет в матче откроет команда Сергея Семака, можно поставить за 1.75. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении сербов составляют 2.18.

«Зенит» завершил прошлый сезон на втором месте в РПЛ. Новичков в команде пока нет, а против «Црвены Звезды» не сыграет Вендел. У бразильца повреждение, к тому же пока не ясно, останется ли он в команде.

«Црвена Звезда» — чемпион Сербии сезона-2024/2025. Команду Владана Милоевича усилили два футболиста из РПЛ. Из «Зенита» в состав сербского клуба перебрался защитник Родригао, а из «Локомотива» перешёл Наир Тикнизян.

В 2024 году команды сыграли два товарищеских матча. Оба раза победил клуб из Белграда — 1:0 и 2:1.