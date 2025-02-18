Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет «Нефтехимик» в текущем сезоне КХЛ

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между нижнекамским «Нефтехимиком» и казанским «Ак Барсом». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча команду из столицы Татарстана. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.85, что составляет 52% вероятности. Спрогнозировать победу нижнекамцев можно по коэффициенту 3.90 (или 25%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (23%). Победа «Ак Барса» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.48 (64%). Поставить на итоговый успех «Нефтехимика» можно за 2.65 (36%).

Клиенты PARI верят в успех «Ак Барса». На победу казанцев приходится около 96% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 99% на 1% в пользу гостей.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.50, по буллитам — за 7.40. Поставить на сухую победу хозяев площадки можно за 14.00. Если казанцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 4.30.

«Нефтехимик» и «Ак Барс» встречались в этом сезоне дважды, и оба раза сильнее оказывались казанцы — 4:1, 2:0. Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.57. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.35.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки «Ак Барса». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.70. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Нефтехимика» котируется за 2.15.

При этом самым результативным периодом в игре может стать вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.25. Котировки на третий период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.40.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 110 000 рублей. Один из клиентов заключил пари на то, что «Ак Барс» забросит более трех шайб в ворота «Нефтехимика», по котировке 1.97.

«Ак Барс» одержал 35 побед и потерпел 20 поражений в текущем сезоне. Казанцы занимают четвертое место в Восточной конференции КХЛ. Статистика «Нефтехимика» скромнее: 17 побед и 38 поражений. Нижнекамцы идут на девятом месте в той же зоне. Шансы «Ак Барса» завоевать кубок Гагарина оцениваются коэффициентом 12.00. Поставить на то, что казанцы станут лучшим клубам Восточной конференции по итогам регулярного сезона, можно за 4.70.