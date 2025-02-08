«Астон Вилла» пройдет «Тоттенхэм» в Кубке Англии, считают аналитики PARI

9 февраля «Астон Вилла» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 1/16 финала Кубка Англии по футболу. Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 20:35 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

В последнее время «шпоры» неважно выступают на выезде, проиграв пять из десятиминувших гостевых матчей. В связи с этим аналитики PARI считают фаворитом «Астон Виллу» с коэффициентом 1.70, что соответствует 56% вероятности. Заключить пари на успех «Тоттенхэма» в основное время можно за 4.30, с таким же коэффициентом котируется ничья в основное время. Вероятность этих исходов составляет примерно 22%.

Поставить на выход бирмингемцев в следующий этап турнира можно с коэффициентом 1.38, аналогичная ставка на лондонцев доступна за 3.05.

Большинство клиентов PARI также считают, что «львы» окажутся сильнее. 69% от общего объема ставок на исход встречи с учетом дополнительного времени и серии пенальти приходится на победу «Астон Виллы». Что касается ставок на результат поединка в основное время, то здесь доля бирмингемцев составляет 96% от всего оборота.

Как правило, встречи этих команд получаются результативными — ставка на тотал больше 2.5 заходит уже четыре матча подряд. Аналитики PARI считают, что в предстоящей игре болельщики снова увидят не менее трех голов. Поставить на ТБ 2.5 можно с коэффициентом 1.48, а на ТМ 2.5 — с коэффициентом 2.65.

Букмекеры ожидают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.50. Если же каждая команда забьет по два и более мяча, сыграет ставка за 3.85.

Наиболее вероятным результатом встречи считается победа «Астон Виллы» со счетом 2:1. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 9.00.

«Астон Вилла» начала текущий розыгрыш Кубка с победы над «Вест Хэмом». «Львы» пропустили в самом начале игры, однако затем стабильно лидировали во владении мячом и одолели соперника со счетом 2:1.

«Тоттенхэму» же достался гораздо более простой соперник в лице «Тамуэрта» из Национальной лиги. Впрочем, даже такой противник смог доставить «шпорам» неприятности — счет был открыт лишь на 101-й минуте благодаря автоголу хозяев. Вдохновившись неудачей соперника, лондонцы смогли забить еще два мяча до конца дополнительного времени и победили со счетом 3:0.