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6 февраля 7:38ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Астон Вилла - Тоттенхэм, 9 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Опыт Эмери должен сыграть решающую роль
Валентин Васильев

Первая полноценная неделя февраля в британском футболе проходит под знаком кубковых состязаний. Посреди недели прошли матчи Кубка Лиги, а в выходные болельщиков ждет целая россыпь игр в старейшем футбольном соревновании мира. Одна из самых интригующих пар 1/16 финала Кубка Англии - «Астон Вилла»  - «Тоттенхэм».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Астон Вилла» (Бирмингем)

09.02.2025, Вс

20:35 МСК

«Тоттенхэм» (Лондон)

П1 - 1.80

Х - 4.10

П2 - 3.95

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала

Стадион: «Энфилд»  (Ливерпуль, Англия)

Судьи: еще не назначены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Астон Вилла»603679237-294
«Тоттенхэм»793660294-237

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Вулверхэмптон»

2:0

«Астон Вилла»

АПЛ

29.01.2025«Астон Вилла»

4:2

«Селтик»

Лига чемпионов

26.01.2025«Астон Вилла»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

21.01.2025«Монако»

1:0

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

18.01.2025«Арсенал»

2:2

«Астон Вилла»

АПЛ

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.02.2025«Ливерпуль»

 

«Тоттенхэм»

Кубок лиги

02.02.2025«Брентфорд»

0:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

30.01.2025«Тоттенхэм»

3:0

«Эльфсборг»

Лига Европы

26.01.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Лестер»

АПЛ

23.01.2025«Хоффенхайм»

2:3

«Тоттенхэм»

Лига Европы

Расписание игр

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1/16 финала

07.02.2025.  23:00. «Манчестер Юнайтед»  – «Лестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лейтон Ориент»  – «Манчестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лидс Юнайтед»  – «Миллуолл» 
08.02.2025.  18:00. «Сток Сити»  – «Кардифф Сити» 
08.02.2025.  18:00. «Ковентри Сити»  – «Ипсвич Таун» 
08.02.2025.  18:00. «Эвертон» – «Борнмут» 
08.02.2025.  18:00. «Саутгемптон» – «Бернли» 
08.02.2025.  18:00. «Уиган Атлетик»  – «Фулхэм» 
08.02.2025.  18:00. «Престон Норт Энд»  – «Уиком Уондерерс» 
08.02.2025.  20:45. «Бирмингем Сити»  – «Ньюкасл Юнайтед» 
08.02.2025.  23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион»  – «Челси» 
09.02.2025.  15:30. «Блэкберн Роверс»  – «Вулверхэмптон» 
09.02.2025.  18:00. «Плимут Аргайл»  – «Ливерпуль» 
09.02.2025.  20:35. «Астон Вилла»  – «Тоттенхэм Хотспур» 
10.02.2025.  22:45. «Донкастер Роверс»  – «Кристал Пэлас» 
11.02.2025.  23:00. «Эксетер Сити»  – «Ноттингем Форест»

Прогноз на матч

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«Астон Вилле» при Эмери хронически не хватает стабильности. Прямо сейчас это одна из самых непредсказуемых команд Англии. Кажется, что в лучшем состоянии она способна кого угодно обыграть, а через неделю - «слить» аутсайдеру. На прошлых выходных, например, бирмингемцы так всухую уступили «Вулверхэмптону» (0:2). Хотя до этого вошли в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов!

А «Тоттенхэму» на одной неделе выпало не одно, а целых два кубковых испытания: «Ливерпулем» - в Кубке лиги и «Виллой» - в Кубке Англии. Перед воскресным матчем лондонцы оказались в более проигрышном состоянии - у них времени на восстановление было гораздо меньше. Полагаем, что этот фактор может оказаться решающим в противостоянии плюс-минус равных соперников. Рискнем поставить на чистую победу бирмингемского клуба. Все-таки Эмери - опытный кубковый командир, а у Постекоглу полным-полно травмированных.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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На российском ТВ английский футбол почти три года не транслируется. Онлайн-трансляции - на спортивных ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Астон Вилла»: Баркли, Хаусе, Мингс, Пау Торрес, Уоткинс, Кэш (все - травмы)

«Тоттенхэм»: Вернер, Соланке, Викариу, Мэддисон, Ромеро, Джонсон, Удогие, Дрэгушин, Одобер (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Астон Вилла»«Тоттенхэм»Позиция
Вратарь1. Мартинес31. КинскиВратарь
Защитник7. Макгинн23. ПорроЗащитник
Защитник4. Конса14. ГрейЗащитник
Защитник12. Динь33. ДэвисЗащитник
Защитник26. Богард24. СпенсЗащитник
Полузащитник 8. Тилеманс30. БентанкурПолузащитник
Полузащитник 44. Камара21. КулушевскиПолузащитник 
Полузащитник27. Роджерс8. БиссумаПолузащитник
Нападающий41. Рэмси47. МурНападающий
Нападающий9. Дуран7. МинНападающий
Нападающий31. Бэйли9. РишарлисонНападающий
Главный тренерУнаи ЭмериАнгелос ПостекоглуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитический отдел PARI отдает предпочтение в паре хозяевам. Ставки на успех «Виллы» в основное время принимаются по коэффициенту 1.80. На столичную команду он в два раза выше. Ничья котируется за 4.10.

Вопросы и ответы

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Кто выиграет в матче «Астон Вилла» - «Тоттенхэм»?

В прошлом году бирмингемцы дважды получили от «Тоттенхэма» по четыре мяча: 1:4 дома и 0:4 в гостях. Но здесь и сейчас их шансы на успех расцениваются выше, чем соперника. 

Где бесплатно смотреть матч «Астон Вилла» - «Тоттенхэм»?

В режиме онлайн о ходе кубкового противостояния в Бирмингеме будут информировать сайты крупнейших букмекерских контор и спортивные СМИ.

Кто владеет Кубком Англии?

Розыгрыш сезона-2023/24 увенчался победой «Манчестер Юнайтед». Теперь «красные дьяволы» всего на один трофей отстают от самого успешного участника Кубка Англии - «Арсенала». У лондонцев 14 побед, у манкунианцев - 13.

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