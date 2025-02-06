Астон Вилла - Тоттенхэм, 9 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

«Астон Вилле» при Эмери хронически не хватает стабильности. Прямо сейчас это одна из самых непредсказуемых команд Англии. Кажется, что в лучшем состоянии она способна кого угодно обыграть, а через неделю - «слить» аутсайдеру. На прошлых выходных, например, бирмингемцы так всухую уступили «Вулверхэмптону» (0:2). Хотя до этого вошли в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов!

А «Тоттенхэму» на одной неделе выпало не одно, а целых два кубковых испытания: «Ливерпулем» - в Кубке лиги и «Виллой» - в Кубке Англии. Перед воскресным матчем лондонцы оказались в более проигрышном состоянии - у них времени на восстановление было гораздо меньше. Полагаем, что этот фактор может оказаться решающим в противостоянии плюс-минус равных соперников. Рискнем поставить на чистую победу бирмингемского клуба. Все-таки Эмери - опытный кубковый командир, а у Постекоглу полным-полно травмированных.