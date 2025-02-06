Астон Вилла - Тоттенхэм, 9 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
Первая полноценная неделя февраля в британском футболе проходит под знаком кубковых состязаний. Посреди недели прошли матчи Кубка Лиги, а в выходные болельщиков ждет целая россыпь игр в старейшем футбольном соревновании мира. Одна из самых интригующих пар 1/16 финала Кубка Англии - «Астон Вилла» - «Тоттенхэм».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Астон Вилла» (Бирмингем)
09.02.2025, Вс
20:35 МСК
«Тоттенхэм» (Лондон)
|П1 - 1.80
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Судьи: еще не назначены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Астон Вилла»
|60
|36
|79
|237-294
|«Тоттенхэм»
|79
|36
|60
|294-237
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Вулверхэмптон»
2:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|29.01.2025
|«Астон Вилла»
4:2
«Селтик»
Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Астон Вилла»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|21.01.2025
|«Монако»
1:0
«Астон Вилла»
Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Арсенал»
2:2
«Астон Вилла»
АПЛ
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.02.2025
|«Ливерпуль»
«Тоттенхэм»
Кубок лиги
|02.02.2025
|«Брентфорд»
0:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|30.01.2025
|«Тоттенхэм»
3:0
«Эльфсборг»
Лига Европы
|26.01.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Лестер»
АПЛ
|23.01.2025
|«Хоффенхайм»
2:3
«Тоттенхэм»
Лига Европы
1/16 финала
07.02.2025. 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лидс Юнайтед» – «Миллуолл»
08.02.2025. 18:00. «Сток Сити» – «Кардифф Сити»
08.02.2025. 18:00. «Ковентри Сити» – «Ипсвич Таун»
08.02.2025. 18:00. «Эвертон» – «Борнмут»
08.02.2025. 18:00. «Саутгемптон» – «Бернли»
08.02.2025. 18:00. «Уиган Атлетик» – «Фулхэм»
08.02.2025. 18:00. «Престон Норт Энд» – «Уиком Уондерерс»
08.02.2025. 20:45. «Бирмингем Сити» – «Ньюкасл Юнайтед»
08.02.2025. 23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Челси»
09.02.2025. 15:30. «Блэкберн Роверс» – «Вулверхэмптон»
09.02.2025. 18:00. «Плимут Аргайл» – «Ливерпуль»
09.02.2025. 20:35. «Астон Вилла» – «Тоттенхэм Хотспур»
10.02.2025. 22:45. «Донкастер Роверс» – «Кристал Пэлас»
11.02.2025. 23:00. «Эксетер Сити» – «Ноттингем Форест»
«Астон Вилле» при Эмери хронически не хватает стабильности. Прямо сейчас это одна из самых непредсказуемых команд Англии. Кажется, что в лучшем состоянии она способна кого угодно обыграть, а через неделю - «слить» аутсайдеру. На прошлых выходных, например, бирмингемцы так всухую уступили «Вулверхэмптону» (0:2). Хотя до этого вошли в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов!
А «Тоттенхэму» на одной неделе выпало не одно, а целых два кубковых испытания: «Ливерпулем» - в Кубке лиги и «Виллой» - в Кубке Англии. Перед воскресным матчем лондонцы оказались в более проигрышном состоянии - у них времени на восстановление было гораздо меньше. Полагаем, что этот фактор может оказаться решающим в противостоянии плюс-минус равных соперников. Рискнем поставить на чистую победу бирмингемского клуба. Все-таки Эмери - опытный кубковый командир, а у Постекоглу полным-полно травмированных.
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На российском ТВ английский футбол почти три года не транслируется. Онлайн-трансляции - на спортивных ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Астон Вилла»: Баркли, Хаусе, Мингс, Пау Торрес, Уоткинс, Кэш (все - травмы)
«Тоттенхэм»: Вернер, Соланке, Викариу, Мэддисон, Ромеро, Джонсон, Удогие, Дрэгушин, Одобер (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Астон Вилла»
|«Тоттенхэм»
|Позиция
|Вратарь
|1. Мартинес
|31. Кински
|Вратарь
|Защитник
|7. Макгинн
|23. Порро
|Защитник
|Защитник
|4. Конса
|14. Грей
|Защитник
|Защитник
|12. Динь
|33. Дэвис
|Защитник
|Защитник
|26. Богард
|24. Спенс
|Защитник
|Полузащитник
|8. Тилеманс
|30. Бентанкур
|Полузащитник
|Полузащитник
|44. Камара
|21. Кулушевски
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Роджерс
|8. Биссума
|Полузащитник
|Нападающий
|41. Рэмси
|47. Мур
|Нападающий
|Нападающий
|9. Дуран
|7. Мин
|Нападающий
|Нападающий
|31. Бэйли
|9. Ришарлисон
|Нападающий
|Главный тренер
|Унаи Эмери
|Ангелос Постекоглу
|Главный тренер
Аналитический отдел PARI отдает предпочтение в паре хозяевам. Ставки на успех «Виллы» в основное время принимаются по коэффициенту 1.80. На столичную команду он в два раза выше. Ничья котируется за 4.10.
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В режиме онлайн о ходе кубкового противостояния в Бирмингеме будут информировать сайты крупнейших букмекерских контор и спортивные СМИ.
Розыгрыш сезона-2023/24 увенчался победой «Манчестер Юнайтед». Теперь «красные дьяволы» всего на один трофей отстают от самого успешного участника Кубка Англии - «Арсенала». У лондонцев 14 побед, у манкунианцев - 13.
Партнерский проект