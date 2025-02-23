Клиенты PARI уверены в победе «Баварии» над «Айнтрахтом» в Бундеслиге

23 февраля в центральном матче 23-го тура Бундеслиги «Бавария» примет «Айнтрахт Франкфурт» на «Альянц Арене». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Баварию» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.30, что соответствует примерно 75% вероятности. Триумф «Айнтрахта» котируется за 7.90 (около 11%). Ничья в основное время оценивается в 6.20 (примерно 14%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу лидера чемпионата. Примерно 91% от общего оборота ставок на исход встречи приходится на победу «Баварии».

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум четыре мяча, можно за 1.87. Противоположный вариант (тотал меньше 3.5) котируется за 1.93. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.63. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.20. В первом круге Бундеслиги игра завершилась результативной ничьей 3:3.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Баварии» со счётом 2:0. Она котируется за 9.00. Успех мюнхенской команды 2:1 и 3:0 оценивается в 9.50. Остальным исходам матча соответствуют двузначные коэффициенты.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге. Подопечные Венсана Компани набрали 55 очков, одержав 17 побед при одном поражении и четырех ничьих. «Бавария» близка к 34-му чемпионскому титулу. Шансы мюнхенского клуба на золото оцениваются коэффициентом 1.04,

«Айнтрахт» занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Дино Топпмёллера имеют в активе 12 побед, шесть ничьих и четыре поражения. Ближайшего преследователя в лице «РБ Лейпциг» «Айнтрахт» опережает на пять очков. Тем не менее после продажи своего лидера Омара Мармуша в «Манчестер Сити» клуб побеждает не так часто. При этом «Айнтрахт» идет на серии из семи матчей без поражений в чемпионате Германии. Шансы этой команды завоевать трофей котируются за 500.00. Если «Айнтрахт» финиширует в тройке лидеров, сыграет пари за 1.75.