Дэвис и Смолкин — седьмые после ритм-танца: итоги дня на чемпионате Европы по фигурному катанию

Пожалуй, самая интересная дисциплина нынешнего турнира для многих российских болельщиков, чье внимание приковано к бывшим фигуристам национальной сборной. Дэвис и Смолкин выступали за Россию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а после введения санкций от Международного союза конькобежцев (ISU) занялись сменой спортивного гражданства.

В итоге дочь Этери Тутберидзе и её супруг начали представлять Грузию. Пропустив прошлый сезон, в нынешнем они восстанавливали рейтинг и выступали на турнирах второй категории. Поэтому и ритм-танец в Каунасе дуэт представил примерно в середине очереди.

Дорожки шагов Дэвис и Смолкина судьи оценили на второй и третий уровни, последовательные твизлы и вращательную поддержку — на четвертый. Грузины, тренирующиеся у Алексея Килякова, немногим менее полутора баллов уступили своему лучшему результату в нынешнем сезоне и заняли промежуточное седьмое место. До попадания в сильнейшую разминку на произвольный танец им не хватило четырех сотых. При этом фигуристы идут в группе из шести дуэтов, которые находятся в интервале 3,5 балла и располагаются с четвертой по девятую позиции.

Более 80 баллов набрали только три лучшие пары в ритм-танце. Фавориты букмекеров Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри подтвердили свой статус и возглавили таблицу. Действующие чемпионы Европы из Италии получили лучшую оценку и за технику, и за компоненты. Однако серьезную борьбу лидерам навязывают Лайла Фир и Льюис Гибсон. Британцы показали свой лучший результат в сезоне и отстают от итальянцев примерно на полтора балла.

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Источник: ISU

Тройку лидеров после замыкают Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Литовцы закрывали прокаты танцевальных дуэтов и выступили довольно ярко при поддержке домашних трибун. Оценками они явно были довольны, но подняться выше третьего место паре будет максимально тяжело. Более очевидная задача — сохранить позицию на пьедестале, так как отрыв от четвертой позиции составляет около 2,5 балла. Эту строчку, к слову занимает французский дуэт уроженки Москвы Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо.

Что касается других фигуристов российского происхождения, то они не попали в произвольный танец, куда отобрались 20 из 33 пар. Уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов и София Валь, представляющие Испанию, заняли 23-е место. Строчкой ниже расположились словаки Мария София Пучерова и Никита Лысак (родился в Клину). Следующая позиция досталась венгерскому дуэту Марии Игнатьевой и Даниил Семко, где партнерша имеет российское происхождение, а партнер — украинское.

После ритм-танца букмекеры сохраняют уверенность в итоговую победу Гиньяр и Фабрри. Представляем котировки от компании PARI.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы на льду. Кто выше по сумме двух программ 1 2 Гиньяр / Фаббри — Фир / Гибсон 1,23 3,70 Рид / Амбрулявичюс — Лопарёва / Бриссо 1,10 5,80 Турккила / Верслуйс — Дэвис / Смолкин 1,35 2,90 Дэвис / Смолкин — Ташлерова / Ташлер 1,75 1,95 Демужо / Ле Мерсье — Мразкова / Мразек 1,20 4,00

Топ-7 после ритм-танца: