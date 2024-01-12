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12 января 15:35ГлавнаяАналитика

Дэвис и Смолкин — седьмые после ритм-танца: итоги дня на чемпионате Европы по фигурному катанию

А Сяо Хим Фа выиграл золото, несмотря на запрещенный прием!
Александр Бокулёв
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Источник: официальная трансляция ISU
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Источник: официальная трансляция ISU

В пятницу прошел предпоследний соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию, который принимает литовский Каунас. В борьбу вступили танцевальные дуэты, а мужчины разыграли комплект медалей. Подводим промежуточные итоги старта, рассказываем о результате Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а также представляем обновленные котировки букмекерских контор.

Танцы на льду

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Пожалуй, самая интересная дисциплина нынешнего турнира для многих российских болельщиков, чье внимание приковано к бывшим фигуристам национальной сборной. Дэвис и Смолкин выступали за Россию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а после введения санкций от Международного союза конькобежцев (ISU) занялись сменой спортивного гражданства.

В итоге дочь Этери Тутберидзе и её супруг начали представлять Грузию. Пропустив прошлый сезон, в нынешнем они восстанавливали рейтинг и выступали на турнирах второй категории. Поэтому и ритм-танец в Каунасе дуэт представил примерно в середине очереди.

Дорожки шагов Дэвис и Смолкина судьи оценили на второй и третий уровни, последовательные твизлы и вращательную поддержку — на четвертый. Грузины, тренирующиеся у Алексея Килякова, немногим менее полутора баллов уступили своему лучшему результату в нынешнем сезоне и заняли промежуточное седьмое место. До попадания в сильнейшую разминку на произвольный танец им не хватило четырех сотых. При этом фигуристы идут в группе из шести дуэтов, которые находятся в интервале 3,5 балла и располагаются с четвертой по девятую позиции.

Более 80 баллов набрали только три лучшие пары в ритм-танце. Фавориты букмекеров Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри подтвердили свой статус и возглавили таблицу. Действующие чемпионы Европы из Италии получили лучшую оценку и за технику, и за компоненты. Однако серьезную борьбу лидерам навязывают Лайла Фир и Льюис Гибсон. Британцы показали свой лучший результат в сезоне и отстают от итальянцев примерно на полтора балла.

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри
Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Источник: ISU

Тройку лидеров после замыкают Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Литовцы закрывали прокаты танцевальных дуэтов и выступили довольно ярко при поддержке домашних трибун. Оценками они явно были довольны, но подняться выше третьего место паре будет максимально тяжело. Более очевидная задача — сохранить позицию на пьедестале, так как отрыв от четвертой позиции составляет около 2,5 балла. Эту строчку, к слову занимает французский дуэт уроженки Москвы Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо.

Что касается других фигуристов российского происхождения, то они не попали в произвольный танец, куда отобрались 20 из 33 пар. Уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов и София Валь, представляющие Испанию, заняли 23-е место. Строчкой ниже расположились словаки Мария София Пучерова и Никита Лысак (родился в Клину). Следующая позиция досталась венгерскому дуэту Марии Игнатьевой и Даниил Семко, где партнерша имеет российское происхождение, а партнер — украинское.

После ритм-танца букмекеры сохраняют уверенность в итоговую победу Гиньяр и Фабрри. Представляем котировки от компании PARI.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы на льду. Кто выше по сумме двух программ
 

1

2

Гиньяр / Фаббри — Фир / Гибсон

1,23

3,70

Рид / Амбрулявичюс — Лопарёва / Бриссо

1,10

5,80

Турккила / Верслуйс — Дэвис / Смолкин

1,35

2,90

Дэвис / Смолкин — Ташлерова / Ташлер

1,75

1,95

Демужо / Ле Мерсье — Мразкова / Мразек

1,20

4,00

Топ-7 после ритм-танца:

  1. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 86,80 балла
  2. Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,20
  3. Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 80,73
  4. Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо (Франция) — 78,47
  5. Наталья Ташлерова / Филип Ташлер (Чехия) — 76,68
  6. Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 76,36
  7. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Грузия) — 76,33

Мужчины

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После короткой программы, несмотря на ошибки, лидировал Адам Сяо Хим Фа. После этого букмекеры еще меньше сомневались в его итоговой победе. Француз оправдал ожидания и защитил прошлогодний титул чемпиона Европы. Причем он упал с четверного тулупа, допустил ошибку на четверном сальхове и через ойлер прикрепил к тройному лутцу только двойной сальхов. Однако общее число прыжков ультра-си у Сяо Хим Фа (шесть) было на порядок выше, чем у его конкурентов. В итоге фигурист и в произвольной программе получил лучшую оценку как за технику, так и за компоненты.

Видимо, француз уже по ходу проката понимал, что его шансы на золото максимально, поэтому решился на исполнение сальто. Этот элемент более 30 лет запрещен ISU из-за высокого риска травм, но Сяо Хим Фа ратует за его легализацию. В нынешнем сезоне спортсмен уже выполнял сальто на официальном турнире в Шанхае, а теперь продемонстрировал трюк и на чемпионате Европы. В итоге с француза суммарно сняли три балла: один — за падение, два — за нарушение правил.

Адам Сяо Хим Фа
Адам Сяо Хим Фа. Источник: ISU

Шокировал зрителей и Александр Селевко. Эстонца перед чемпионатом Европы едва ли включали в число претендентов на медали, но уже в короткой программе он громко заявил о себе и стал третьим. В произвольной фигурист чисто выполнил четверной тулуп, после чего сделал акцент на надежности и не рисковал. Ставка сработала: Селевко показал третий результат в пятницу, а по общей сумме занял второе место. Его серебро — первая в истории медаль Эстонии на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Бронзу же выиграл итальянец Маттео Риццо. После короткой программы он шел шестым, но в произвольной показал второй результат, чего хватило для попадания на пьедестал. Для фигуриста это третья медаль чемпионатов Европы: на прошлом турнире он взял серебро, а в 2019 году стал третьим.

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А бронзовый призер прошлого ЧЕ Лукас Бричги в этот раз остался без награды. Швейцарец шел вторым после короткой программы, но в произвольной выступил неудачно и показал лишь десятый результат. По общей сумме он занял пятое место, пропустив выше еще и итальянца Габриэле Франджипани.

Следом за Бричги в итоговом протоколе расположились латвиец Денис Васильевс, ученик Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе, бывшие российские фигуристы Владимир Самойлов (Польша) и Георгий Рештенко (Чехия). Что касается других спортсменов отечественного происхождения, то немец Никита Старостин занял 13-е место, азербайджанец Владимир Литвинцев — 16-е, армянин Фёдор Читипаховян — 19-е, финн Макар Сунцев — 20-е, венгр Александр Власенко — 23-е.

Топ-6 в мужском одиночном катании:

  1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 276,17 (94,13 + 182,04)
  2. Александр Селевко (Эстония) — 256,99 (90,05 + 166,94)
  3. Маттео Риццо (Италия) — 250,87 (80,43 + 170,44)
  4. Габриэле Франджипани (Италия) — 246,09 (83,51 + 162,58)
  5. Лукас Бричги (Швейцария) — 242,46 (91,17 + 151,29)
  6. Денис Васильевс (Латвия) — 237,42 (82,34 + 155,08)

Расписание

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В субботу будут разыграны оставшиеся два комплекта медалей — у женщин и в танцах на льду. Полное расписание чемпионата Европы и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.

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