Дэвис и Смолкин — седьмые после ритм-танца: итоги дня на чемпионате Европы по фигурному катанию

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В пятницу прошел предпоследний соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию, который принимает литовский Каунас. В борьбу вступили танцевальные дуэты, а мужчины разыграли комплект медалей. Подводим промежуточные итоги старта, рассказываем о результате Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а также представляем обновленные котировки букмекерских контор.
Пожалуй, самая интересная дисциплина нынешнего турнира для многих российских болельщиков, чье внимание приковано к бывшим фигуристам национальной сборной. Дэвис и Смолкин выступали за Россию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а после введения санкций от Международного союза конькобежцев (ISU) занялись сменой спортивного гражданства.
В итоге дочь Этери Тутберидзе и её супруг начали представлять Грузию. Пропустив прошлый сезон, в нынешнем они восстанавливали рейтинг и выступали на турнирах второй категории. Поэтому и ритм-танец в Каунасе дуэт представил примерно в середине очереди.
Дорожки шагов Дэвис и Смолкина судьи оценили на второй и третий уровни, последовательные твизлы и вращательную поддержку — на четвертый. Грузины, тренирующиеся у Алексея Килякова, немногим менее полутора баллов уступили своему лучшему результату в нынешнем сезоне и заняли промежуточное седьмое место. До попадания в сильнейшую разминку на произвольный танец им не хватило четырех сотых. При этом фигуристы идут в группе из шести дуэтов, которые находятся в интервале 3,5 балла и располагаются с четвертой по девятую позиции.
Более 80 баллов набрали только три лучшие пары в ритм-танце. Фавориты букмекеров Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри подтвердили свой статус и возглавили таблицу. Действующие чемпионы Европы из Италии получили лучшую оценку и за технику, и за компоненты. Однако серьезную борьбу лидерам навязывают Лайла Фир и Льюис Гибсон. Британцы показали свой лучший результат в сезоне и отстают от итальянцев примерно на полтора балла.
Тройку лидеров после замыкают Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Литовцы закрывали прокаты танцевальных дуэтов и выступили довольно ярко при поддержке домашних трибун. Оценками они явно были довольны, но подняться выше третьего место паре будет максимально тяжело. Более очевидная задача — сохранить позицию на пьедестале, так как отрыв от четвертой позиции составляет около 2,5 балла. Эту строчку, к слову занимает французский дуэт уроженки Москвы Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо.
Что касается других фигуристов российского происхождения, то они не попали в произвольный танец, куда отобрались 20 из 33 пар. Уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов и София Валь, представляющие Испанию, заняли 23-е место. Строчкой ниже расположились словаки Мария София Пучерова и Никита Лысак (родился в Клину). Следующая позиция досталась венгерскому дуэту Марии Игнатьевой и Даниил Семко, где партнерша имеет российское происхождение, а партнер — украинское.
После ритм-танца букмекеры сохраняют уверенность в итоговую победу Гиньяр и Фабрри. Представляем котировки от компании PARI.
|Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы на льду. Кто выше по сумме двух программ
1
2
|Гиньяр / Фаббри — Фир / Гибсон
1,23
3,70
|Рид / Амбрулявичюс — Лопарёва / Бриссо
1,10
5,80
|Турккила / Верслуйс — Дэвис / Смолкин
1,35
2,90
|Дэвис / Смолкин — Ташлерова / Ташлер
1,75
1,95
|Демужо / Ле Мерсье — Мразкова / Мразек
1,20
4,00
Топ-7 после ритм-танца:
После короткой программы, несмотря на ошибки, лидировал Адам Сяо Хим Фа. После этого букмекеры еще меньше сомневались в его итоговой победе. Француз оправдал ожидания и защитил прошлогодний титул чемпиона Европы. Причем он упал с четверного тулупа, допустил ошибку на четверном сальхове и через ойлер прикрепил к тройному лутцу только двойной сальхов. Однако общее число прыжков ультра-си у Сяо Хим Фа (шесть) было на порядок выше, чем у его конкурентов. В итоге фигурист и в произвольной программе получил лучшую оценку как за технику, так и за компоненты.
Видимо, француз уже по ходу проката понимал, что его шансы на золото максимально, поэтому решился на исполнение сальто. Этот элемент более 30 лет запрещен ISU из-за высокого риска травм, но Сяо Хим Фа ратует за его легализацию. В нынешнем сезоне спортсмен уже выполнял сальто на официальном турнире в Шанхае, а теперь продемонстрировал трюк и на чемпионате Европы. В итоге с француза суммарно сняли три балла: один — за падение, два — за нарушение правил.
Шокировал зрителей и Александр Селевко. Эстонца перед чемпионатом Европы едва ли включали в число претендентов на медали, но уже в короткой программе он громко заявил о себе и стал третьим. В произвольной фигурист чисто выполнил четверной тулуп, после чего сделал акцент на надежности и не рисковал. Ставка сработала: Селевко показал третий результат в пятницу, а по общей сумме занял второе место. Его серебро — первая в истории медаль Эстонии на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Бронзу же выиграл итальянец Маттео Риццо. После короткой программы он шел шестым, но в произвольной показал второй результат, чего хватило для попадания на пьедестал. Для фигуриста это третья медаль чемпионатов Европы: на прошлом турнире он взял серебро, а в 2019 году стал третьим.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
А бронзовый призер прошлого ЧЕ Лукас Бричги в этот раз остался без награды. Швейцарец шел вторым после короткой программы, но в произвольной выступил неудачно и показал лишь десятый результат. По общей сумме он занял пятое место, пропустив выше еще и итальянца Габриэле Франджипани.
Следом за Бричги в итоговом протоколе расположились латвиец Денис Васильевс, ученик Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе, бывшие российские фигуристы Владимир Самойлов (Польша) и Георгий Рештенко (Чехия). Что касается других спортсменов отечественного происхождения, то немец Никита Старостин занял 13-е место, азербайджанец Владимир Литвинцев — 16-е, армянин Фёдор Читипаховян — 19-е, финн Макар Сунцев — 20-е, венгр Александр Власенко — 23-е.
Топ-6 в мужском одиночном катании:
В субботу будут разыграны оставшиеся два комплекта медалей — у женщин и в танцах на льду. Полное расписание чемпионата Европы и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.
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