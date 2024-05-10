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10 мая 7:18ГлавнаяАналитика

Аналитики назвали главного фаворита чемпионата мира по хоккею — 2024

Канадцы защитят титул?
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

10 мая стартует 87-й чемпионат мира по хоккею. В 2024 году турнир пройдет в Чехии, матчи примут Прага и Острава. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд выиграть престижный трофей.

Букмекеры считают главным фаворитом турнира действующего чемпиона мира — сборную Канады. На триумф «кленовых» дают коэффициент 3.75. В Чехию канадцы привезут самый молодой состав — средний возраст команды ниже 25 лет. А лидером команды должен стать 18-летний Коннор Бедард.

Вероятность успеха сборной США оценили котировкой 4.50. Генеральный менеджер «звездно-полосатых» Билл Герин собрал очень приличную команду во главе с Сетом Джонсом, Джонни Годро и Брэди Ткачуком. У американцев талантливое поколение, поэтому они одни из главных претендентов на успех.

Сделать ставку на победу в турнире Швеции можно за 5.00. Потрясающая работа Патрика Хорнквиста, который смог привлечь в состав команды больше 15 игроков, выступающих за океаном. Спустя 12 лет за сборную сыграет самый дорогой защитник НХЛ Эрик Карлссон.

Шансы Финляндии выиграть ЧМ-2024 оценили котировкой 8.00. У команды Суоми всего четыре энхаэловца во главе с Микаэлем Гранлундом. Впрочем, финны могут взять свое системным хоккеем. А еще у них в составе самый молодой игрок предстоящего турнира — Касперу Хелениусу 18 лет исполнится 11 мая.

Поставить на Чехию можно за 9.00. У хозяев турнира одна из самых возрастных команд на турнире. Особняком стоит двукратный обладатель Кубка Стэнли Ондржей Палат. Ну и все три вратаря у чехов — представители НХЛ.

За 12.00 можно сделать ставку на успех Швейцарии, а за 25.00 — заключить пари на триумф Германии. Шансы Словакии с Юраем Слафковски оценили котировкой 35.00. Вероятность чемпионства остальных команд мала — от 70.00, а главными аутсайдерами аналитики PARI считают Австрию, Польшу и Великобританию. На любую из этих команд дают 700.00.

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В группе А сыграют Канада, Чехия, Финляндия, Швейцария, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания. По оценке букмекеров, больше всего шансов занять первую строчку в этой группе у североамериканцев — на них дают коэффициент 2.00. На Финляндию можно поставить за 3.55, а на Чехию — за 4.40.

Группу B составили США, Швеция, Словакия, Германия, Латвия, Казахстан, Франция и Польша. Здесь эксперты видят фаворитом американскую команду. На ее успех можно сделать ставку с котировкой 2.07. Конкуренцию должны составить шведы, на которых дают 2.25, а вероятность победы сборной Словакии оценили цифрой 7.70.

На то, что на групповом этапе будет матч, который завершится со счетом 0:0 в основное время, можно сделать ставку с коэффициентом 5.00. Вероятность заброшенной шайбы на первой минуте одной из игр аналитики оценили котировкой 1.15, а любители рискнуть могут поставить на гол вратаря за 50.00.

Возможность, что на турнире мы увидим хотя бы три хет-трика, оценили коэффициентом 1.60. Сделать ставку на то, что на ЧМ-2024 будет не больше двух случаев, когда игрок забросит три шайбы в одном матче, можно за 2.20. На покер от одного хоккеиста дают коэффициент 3.00.

В отдельных линиях клиентам PARI предлагают назвать самую результативную команду группового этапа и сборную, которая пропустит меньше всего шайб. Букмекеры считают, что наиболее результативный хоккей покажут Канада, Швеция и США. Поставить на любую из этих команд можно за 4.00. Вероятность голевой феерии от Чехии и Финляндии оценили коэффициентом 10.00. Главный претендент на лучшую оборону — сборная Швеции, на нее дают котировку 4.00. Кроме того, высоки шансы у Канады (коэффициент 4.30) и США (4.50).

Финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2024 пройдет 26 мая в Праге на арене О2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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