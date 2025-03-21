Станкович дважды нашел любовь в Любляне. Личная жизнь главного тренера «Спартака»

Любой человек, приходящий в московский «Спартак», обречен на пристальное внимание болельщиков и СМИ. Потому-то эту команду и называют «народной», что она небезразлична плюс-минус всем в стране, кто имеет хотя бы отдаленное отношение к футболу. Естественно, что по мере приближения красно-белых к долгожданному чемпионскому титулу растет интерес публики к фигуре главного тренера клуба.

Деян Станкович десятый месяц в России. И вроде бы все время на виду, на первом плане и в объективах теле- и фотокамер. Но как человек остается загадкой для окружающих. Хотя более популярной личности в спартаковском сообществе сегодня трудно найти. Парадокс? А вот и нет. Он просто четко разграничивает личную жизнь и работу.

Источник: официальный сайт «Спартака»

Иностранные специалисты часто начинает свою деятельность в новой стране с большого, так называемого программного интервью. В нем новоназначенный тренер излагает свою концепцию, взгляды на построение игры и коллектива, слегка приоткрывается как человек. Станкович в «Спартаке» ограничился приветственной пресс-конференцией. Ни одного хоть сколько-нибудь развернутого эксклюзива российским СМИ за девять месяцев работы Деян не дал. И это, видимо, не случайно.

Как мы уже убедились, Станкович не из тех, кто пытается понравиться журналистам. Нет, он готов подробно объяснять футбольные нюансы на флэш-интервью, но в свое личное пространство посторонних не пускает. Как для публичной персоны серб ведет крайне закрытый образ жизни.

Многие удивлялись, почему Станкович дает интервью в России на итальянском языке. «Спартак» без труда подыскал бы ему переводчика с сербского, если бы он только захотел. Оказалось, ему самому так удобнее. За 15 лет в Италии эта страна стала для Деяна вторым домом, а итальянский язык - привычным способом коммуникации. Все-таки лучшие игровые годы капитан сборной Сербии провел в Серии А: шесть сезонов в «Лацио» и девять - в «Интере».

Вы обратили внимание, что Станкович почти никогда не меняет победный состав? Если «Спартак» выигрывает, через неделю он выпускает в основе тех же 11 футболистов. Эти постоянство, стабильность, даже консерватизм отличали Деяна не только в карьере футболиста, но и в семейной жизни. Со своей первой супругой Деян познакомился в 19 лет, а в браке прожил почти четверть века.

С родным братом Анны Ачимович, Миленко Ачимовичем, Станкович играл в «Црвене Звезде». Главный хайлайт в карьере словенского полузащитника - победный гол с центра поля в ворота сборной Украины в стыковых матчах Евро-2000. Этот трагикомичный эпизод в итоге стоил Шевченко и компании путевки в финальную стадию. Как раз в знаменательном для словенского футбола 2000-м Деян с Анной и оформили отношения. Станкович к тому времени уже переехал в Рим выступать за «Лацио», но свадьбу молодые сыграли на родине невесты, в Любляне.

Долгие годы Станкович считался образцом семьянина. Анна подарила Деяну трех сыновей - Стефана (2000 года рождения), Филипа (2002) и Александара (2005). Когда мальчики подросли, все трое занимались в академии «Интера», с которым Станкович-старший в 2010 году покорил Лигу чемпионов. И все эти годы Деян тщательно оберегал свою личную жизнь от вмешательства желтой прессы. Он редко давал интервью и почти никогда не говорил о сокровенном. Лишь раз Деян публично, через СМИ, признался в любви к своей супруге:

«Недавно я говорил, что она - вершина моей карьеры, и это правда. Анна - любовь, поддержка, опора, вера и надежда».

Со стороны их брак казался идеальным. После завершения активных выступлений Деяна семья большую часть свободного времени проводила в Любляне. Станкович на досуге поигрывал за местный ветеранский клуб вместе с шурином Миленко. Но именно там Деян повстречал еще одну словенскую красавицу, которая пленила его сердце. Об этом романе футбольной звезды долгое время никто не догадывался. Поэтому новость о разводе и второй свадьбе Станковича стала суперсенсацией на Балканах.

О новой избраннице тренера «Спартака» известно еще меньше, чем о матери троих его сыновей. Анита Боянич на восемь лет младше Деяна. Девушка родилась, окончила школу и вуз в Любляне. По образованию журналист, работала в видеопродакшне. СМИ Сербии и Словении располагают всего-навсего одной фотографией Аниты, которая и кочует из публикации в публикацию. В соцсетях верифицированных аккаунтов у нее нет. Возможно, раньше и были, но после громких новостей они вполне могли быть удалены.

По сведениям сербского издания Telegraf, фактически Деян с Анной перестали жить вместе еще в 2023 году, но только в 2024-м официально оформили развод. Второй раз Станкович женился в обстановке строжайшей секретности в декабре прошлого года. Церемония прошла в некоем уединенном ресторане Белграда. При этом гостей настоятельно попросили не распространять фото- и видеоматериалы со свадьбы. Судя по полному отсутствию снимков с мероприятия, просьба «молодых» была неукоснительно выполнена: утечки не произошло. Местные папарацци явно не доработали.

Источник: официальный сайт «Спартака»

19 января у пары родился ребенок. Девочку назвали Анжелой. Это знаменательное событие Деян не стал скрывать от мира. Даже официальный сайт «Спартака» поздравил Станковича с прибавлением в семействе. А футболисты команды по такому случаю устроили своему главному тренеру традиционный «коридор» на первой тренировке года в Дубае.

Возможно, теперь, когда волнения позади, Деян будет чуть чаще улыбаться на людях. Хотя это в первую очередь от его футболистов зависит.