Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на ритм-танец

Три сильнейших дуэта сезона по разным причинам снялись с Финала Гран-при. Вокруг Худайбердиевой и Базина вовсе разгорелся инфошум на тему завершения карьеры.

В отсутствие лидеров явными фаворитами в борьбе за золото считаются Кагановская и Некрасов. Сколько бы ни рассуждали про своеобразную очередь в танцах на льду, подобные тенденции всегда присутствуют. И нынешний сезон говорит как раз о том, что Кагановская и Некрасов при чистых прокатах выиграют Финал Гран-при России.

Попробуем заиграть пари именно через них. Ставим на то, что Кагановская и Некрасов в ритм-танце обойдут Пасечник и Чиризано. Легальный букмекер FONBET предлагает коэффициент 1,42 на такой исход.