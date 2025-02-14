Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на ритм-танец

Партнерский проект
Соревновательную программу Финала Гран-при России по фигурному катанию в субботу, 15 февраля, откроет ритм-танец. Анализируем котировки букмекеров на турнир танцевальных дуэтов.
Дата / Время: 15.02.2025, 11:00 мск
Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)
Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
По результатам жеребьевки сформирована такая последовательность прокатов в ритм-танце:
Ниже расклад по фаворитам от компании FONBET.
|Финал Гран-при России по фигурному катанию. Танцы на льду. Ритм-танец. Кто выше?
|1
|2
|Кагановская / Некрасов — Пасечник / Чиризано
|1,42
|2,65
|Миронова / Устенко — Леонтьева / Горелкин
|1,45
|2,55
|Щербакова / Гончаров — Шевченко / Ежлов
|1,55
|2,30
|Рыбакова / Махноносов — Кузьмина / Студеникин
|1,45
|2,55
|Коломенская / Фролов — Чуркина / Фролов
|1,14
|4,90
Три сильнейших дуэта сезона по разным причинам снялись с Финала Гран-при. Вокруг Худайбердиевой и Базина вовсе разгорелся инфошум на тему завершения карьеры.
В отсутствие лидеров явными фаворитами в борьбе за золото считаются Кагановская и Некрасов. Сколько бы ни рассуждали про своеобразную очередь в танцах на льду, подобные тенденции всегда присутствуют. И нынешний сезон говорит как раз о том, что Кагановская и Некрасов при чистых прокатах выиграют Финал Гран-при России.
Попробуем заиграть пари именно через них. Ставим на то, что Кагановская и Некрасов в ритм-танце обойдут Пасечник и Чиризано. Легальный букмекер FONBET предлагает коэффициент 1,42 на такой исход.
СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ В FONBET
Партнерский проект