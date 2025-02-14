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14 февраля 17:06ГлавнаяАналитика

Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на ритм-танец

Без лидеров
Александр Бокулёв
Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Источник: Юлия Комарова / ФФККР
Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Источник: Юлия Комарова / ФФККР

Соревновательную программу Финала Гран-при России по фигурному катанию в субботу, 15 февраля, откроет ритм-танец. Анализируем котировки букмекеров на турнир танцевальных дуэтов.

Дата / Время: 15.02.2025, 11:00 мск

Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)

Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)

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Общий зачет Гран-при России

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  1. Александра Степанова / Иван Букин — 36 очков
  2. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 36
  3. Ирина Хавронина / Девид Нарижный — 32
  4. Василиса Кагановская / Максим Некрасов — 32
  5. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 28

Топ-3 на чемпионате России 2025 года

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  1. Александра Степанова / Иван Букин
  2. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин
  3. Ирина Хавронина / Девид Нарижный

Порядок выступлений

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По результатам жеребьевки сформирована такая последовательность прокатов в ритм-танце: 

  1. Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано
  2. Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов
  3. Анна Щербакова / Егор Гончаров
  4. Юлия Чуркина / Борис Фролов
  5. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин
  6. Софья Шевченко / Андрей Ежлов
  7. Василиса Кагановская / Максим Некрасов
  8. Екатерина Миронова / Евгений Устенко
  9. Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин
  10. Анна Коломенская / Артём Фролов

Коэффициенты букмекеров

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Ниже расклад по фаворитам от компании FONBET.

Финал Гран-при России по фигурному катанию. Танцы на льду. Ритм-танец. Кто выше?
 12
Кагановская / Некрасов — Пасечник / Чиризано1,422,65
Миронова / Устенко — Леонтьева / Горелкин1,452,55
Щербакова / Гончаров — Шевченко / Ежлов1,552,30
Рыбакова / Махноносов — Кузьмина / Студеникин1,452,55
Коломенская / Фролов — Чуркина / Фролов1,144,90

Прогноз

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Три сильнейших дуэта сезона по разным причинам снялись с Финала Гран-при. Вокруг Худайбердиевой и Базина вовсе разгорелся инфошум на тему завершения карьеры. 

В отсутствие лидеров явными фаворитами в борьбе за золото считаются Кагановская и Некрасов. Сколько бы ни рассуждали про своеобразную очередь в танцах на льду, подобные тенденции всегда присутствуют. И нынешний сезон говорит как раз о том, что Кагановская и Некрасов при чистых прокатах выиграют Финал Гран-при России.

Попробуем заиграть пари именно через них. Ставим на то, что Кагановская и Некрасов в ритм-танце обойдут Пасечник и Чиризано. Легальный букмекер FONBET предлагает коэффициент 1,42 на такой исход.

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