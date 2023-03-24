Франция - Нидерланды, 24 марта: прогноз и ставка Генича на матч отбора Евро-2024

На этой неделе стартовал отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года. Один из самых ожидаемых матчей первого тура пройдет в пятницу, 24 марта, в Париже. Но прежде чем выбрать маркет для ставки на игру сборных Франции и Нидерландов, послушаем известного комментатора, эксперта «Рейтинга Букмекеров» и амбассадора Winline Константина Генича.

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Дата / Время: 24.03.2023, 22:45 мск.

Стадион: «Стад де Франс» (Париж)

Прямая трансляция: Winline , Окко

«При обилии ярких матчей в квалификации Евро-2024 все равно, конечно, выделяется встреча в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», - говорит Генич. - Франция под руководством Дидье Дешама будет принимать сборную Нидерландов, которую снова возглавил Рональд Куман. Ушел Луи ван Гал, об этом было известно давно – еще в прошлом году писали. И при Кумане сборная играла очень ярко, результативно, очень содержательно. Он мог вытащить из игроков их потенциал, и сборная действительно здорово смотрелась. По-моему, при Кумане у Нидерландов 16 побед в 20 матчах.

Константин Генич

У французов Бензема закончил выступления за сборную, Льорис тоже, еще и Варан. Поэтому Дешаму придется вызывать и молодых футболистов. Но у Франции такой подбор игроков, что там футболистов на 2-3 или даже все 5 сборных хватит. И эти команды будут конкурентоспособны.

Я бы взял гол сборной Нидерландов за коэффициент 1,6. Сам по себе гол голландцев в гостях не выглядит чем-то сверхъестественным. Но вряд ли Франция дома уйдет без забитого мяча. Кто бы там ни вышел, французы постараются голландцев огорчить. Не так важно, кто это будет. Там и Гризманн, и Коло Муани. Я бы сыграл «обе забьют».

Winline принимает ставки на такой исход в прематче с коэффициентом 1,89. У «Фонбет» предложение чуть скромнее - 1,87.

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