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2 мая 10:43ГлавнаяАналитика

Деметриус Джонсон — Адриано Мораес, прогноз на 6 мая: ставки и коэффициенты на турнир ONE Championship

Могучий мышонок продолжает строить наследие в смешанных единоборствах
Александр Бокулёв
Источник: ONE Championship
Источник: ONE Championship

В ночь на субботу, 6 мая, по московскому времени в Брумфилде (штат Колорадо, США) состоится турнир One Fight Night 10. В главном событии вечера американец Деметриус Джонсон будет защищать пояс в наилегчайшем весе от бразильца Адриано Мораеса. Чем завершится трилогия между звездами сингапурского промоушена?

У КАКИХ БУКМЕКЕРОВ ЛУЧШЕ ВСЕГО СТАВИТЬ НА MMA?

Статистика

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Джонсон

 

 Мораес

США

Страна

Бразилия

36

Возраст

35

Могучий мышонок

Прозвище

Черный бриллиант

29

Бои

24

24 (5 / 8 / 11)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

20 (4 / 10 / 6)

4 (1 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 0 / 3)

1

Ничьи

0

1

Место в рейтинге ONE (pound-for-pound)

4

160

Рост (см)

173

168

Размах рук (см)

175

Деметриус Джонсон

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Карьеру в смешанных единоборствах начал в 2007 году, через пару лет перешел на профессиональный уровень. С 2011-го выступал в UFC, где неудачно подрался за пояс в легчайшем весе, но вскоре стал первым чемпионом промоушена в наилегчайшей категории. Этот титул Джонсон удерживал с 2012 по 2018 год, защитив его 11 раз. После поражения Сехудо ушел в ONE, где выиграл Гран-при в наилегчайшем весе. В первом бою за пояс в этой категории уступил Мораесу, но в августе прошлого года взял реванш и стал чемпионом. Третий поединок с бразильцем - первая защита титула для Джонсона.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ БОЯ

Адриано Мораес

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С детства занимался дзюдо, капоэйрой и бразильским джиу-джитсу. В 2011 году дебютировал в профессиональных MMA. Выиграв девять первых боев в карьере, в 2013-м дебютировал в ONE, где сразу уступил в легчайшем весе. Однако уже в 2014-м Мораес стал первым чемпионом промоушена в наилегчайшем дивизионе. После одной успешной защиты проиграл пояс Кайрату Ахметову, но затем завоевал временный титул и объединил его с постоянным, взяв реванш у казахстанца. В 2018 году Мораес вновь утратил трофей, а 2019-м опять стал чемпионом. После трех успешных защит, включая победный бой с Джонсоном, бразилец уступил американцу в реванше и потерял пояс.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ММА С ТЕЛЕФОНА

Сравнение коэффициентов

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 Победа ДжонсаПобеда МораесаТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,502,501,722,00
«Бетсити»1,482,471,512,40
«Олимп»1,482,471,512,40

Прогноз и ставка

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Джонсона неслучайно именуют одним из величайших спортсменов в истории MMA. У американца не только множество регалий, но и потрясающий бойцовский интеллект, близкий к идеальному технический арсенал. Его репутацию пошатнуло поражение от Мораеса нокаутом, но реванш был более чем убедительным. Джонсон доказал, что по-прежнему универсален и очень опасен.

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Любопытно, что для Мораеса поражение нокаутом от Джонсона также стало первым досрочным в карьере. Бразилец - действительно топовый и тоже универсальный боец, настоящая легенда ONE, но его опыт гораздо скромнее, чем у соперника. На стороне претендента преимущество в габаритах, однако американец не раз показывал, как разбираться с этим козырем оппонентов.

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Полагаем, что Джонсон оправдает котировки букмекеров и одержит победу, защитив пояс. Вряд ли мы вновь увидим нокаут коленом, как было в двух прошлых поединках спортсменов, но исключать финиш нельзя. Поэтому предлагаем дополнить ставку аккуратным верховым тоталом. Наш итоговый вариант - П1 + ТБ (2,5). Подробные линии и коэффициенты у российских букмекеров появятся ближе к бою.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Джонсон одержал победу единогласным решением судей.

Полный кард, где смотреть бой Джонсон - Мораес

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Турнир ONE Fight Night 10 на арене 1stBank Center в Брумфилде стартует в субботу, 6 мая, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому бой Джонсон - Мораес стоит ожидать не ранее 06:30 мск.

Бесплатную прямую трансляцию шоу проведет федеральный телеканал «Матч ТВ», также эфир пройдет на тематическом кабельном канале «Матч! Боец».

Основной кард

  • Деметриус Джонсон (США) - Адриано Мораес (Бразилия). Наилегчайший вес. Титульный бой;
  • Родтанг Джитмуангнон (Таиланд) - Эдгар Табарес (Мексика). Наилегчайший вес. Титульный бой по муай-тай;
  • Майки Мусумечи (США) - Усама Альмарваи (Йемен). Наилегчайший вес. Титульный бой по грэпплингу;
  • Стэмп Файртекс (Таиланд) - Элис Андерсон (США). Женский наилегчайший вес;
  • Роберто Солдич (Хорватия) - Зебазтьян Кадестам (Швеция). Полусредний вес;
  • Сейдж Норткатт (США) - Ахмед Мужтаба (Пакистан). Легкий вес;
  • Онг Ла Н Санг (Мьянма) - Фан Ронг (Китай). Средний вес;
  • Рейни де Риддер (Нидерланды) - Тай Руотоло (США). Средний вес. Бой по грэпплингу;
  • Джеки Бунтан (США) - Диандра Мартин (Австралия). Женским минимальный вес. Бой по муай-тай;

Прелимы

  • Кайрат Ахметов (Казахстан) - Рис Макларен (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Лоуэн Тайнанес (США) - Ок Рэ Юн (Южная Корея). Легкий вес.
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