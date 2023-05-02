Деметриус Джонсон — Адриано Мораес, прогноз на 6 мая: ставки и коэффициенты на турнир ONE Championship

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В ночь на субботу, 6 мая, по московскому времени в Брумфилде (штат Колорадо, США) состоится турнир One Fight Night 10. В главном событии вечера американец Деметриус Джонсон будет защищать пояс в наилегчайшем весе от бразильца Адриано Мораеса. Чем завершится трилогия между звездами сингапурского промоушена?
Джонсон
Мораес
США
Страна
Бразилия
36
Возраст
35
Могучий мышонок
Прозвище
Черный бриллиант
29
Бои
24
24 (5 / 8 / 11)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
20 (4 / 10 / 6)
4 (1 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 0 / 3)
|1
Ничьи
0
|1
Место в рейтинге ONE (pound-for-pound)
4
160
Рост (см)
173
168
Размах рук (см)
175
Карьеру в смешанных единоборствах начал в 2007 году, через пару лет перешел на профессиональный уровень. С 2011-го выступал в UFC, где неудачно подрался за пояс в легчайшем весе, но вскоре стал первым чемпионом промоушена в наилегчайшей категории. Этот титул Джонсон удерживал с 2012 по 2018 год, защитив его 11 раз. После поражения Сехудо ушел в ONE, где выиграл Гран-при в наилегчайшем весе. В первом бою за пояс в этой категории уступил Мораесу, но в августе прошлого года взял реванш и стал чемпионом. Третий поединок с бразильцем - первая защита титула для Джонсона.
С детства занимался дзюдо, капоэйрой и бразильским джиу-джитсу. В 2011 году дебютировал в профессиональных MMA. Выиграв девять первых боев в карьере, в 2013-м дебютировал в ONE, где сразу уступил в легчайшем весе. Однако уже в 2014-м Мораес стал первым чемпионом промоушена в наилегчайшем дивизионе. После одной успешной защиты проиграл пояс Кайрату Ахметову, но затем завоевал временный титул и объединил его с постоянным, взяв реванш у казахстанца. В 2018 году Мораес вновь утратил трофей, а 2019-м опять стал чемпионом. После трех успешных защит, включая победный бой с Джонсоном, бразилец уступил американцу в реванше и потерял пояс.
Джонсона неслучайно именуют одним из величайших спортсменов в истории MMA. У американца не только множество регалий, но и потрясающий бойцовский интеллект, близкий к идеальному технический арсенал. Его репутацию пошатнуло поражение от Мораеса нокаутом, но реванш был более чем убедительным. Джонсон доказал, что по-прежнему универсален и очень опасен.
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Любопытно, что для Мораеса поражение нокаутом от Джонсона также стало первым досрочным в карьере. Бразилец - действительно топовый и тоже универсальный боец, настоящая легенда ONE, но его опыт гораздо скромнее, чем у соперника. На стороне претендента преимущество в габаритах, однако американец не раз показывал, как разбираться с этим козырем оппонентов.
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Полагаем, что Джонсон оправдает котировки букмекеров и одержит победу, защитив пояс. Вряд ли мы вновь увидим нокаут коленом, как было в двух прошлых поединках спортсменов, но исключать финиш нельзя. Поэтому предлагаем дополнить ставку аккуратным верховым тоталом. Наш итоговый вариант - П1 + ТБ (2,5). Подробные линии и коэффициенты у российских букмекеров появятся ближе к бою.
Наша ставка выиграла. Джонсон одержал победу единогласным решением судей.
Турнир ONE Fight Night 10 на арене 1stBank Center в Брумфилде стартует в субботу, 6 мая, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому бой Джонсон - Мораес стоит ожидать не ранее 06:30 мск.
Бесплатную прямую трансляцию шоу проведет федеральный телеканал «Матч ТВ», также эфир пройдет на тематическом кабельном канале «Матч! Боец».
Партнерский проект