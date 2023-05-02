Деметриус Джонсон — Адриано Мораес, прогноз на 6 мая: ставки и коэффициенты на турнир ONE Championship

Джонсона неслучайно именуют одним из величайших спортсменов в истории MMA. У американца не только множество регалий, но и потрясающий бойцовский интеллект, близкий к идеальному технический арсенал. Его репутацию пошатнуло поражение от Мораеса нокаутом, но реванш был более чем убедительным. Джонсон доказал, что по-прежнему универсален и очень опасен.

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Любопытно, что для Мораеса поражение нокаутом от Джонсона также стало первым досрочным в карьере. Бразилец - действительно топовый и тоже универсальный боец, настоящая легенда ONE, но его опыт гораздо скромнее, чем у соперника. На стороне претендента преимущество в габаритах, однако американец не раз показывал, как разбираться с этим козырем оппонентов.

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Полагаем, что Джонсон оправдает котировки букмекеров и одержит победу, защитив пояс. Вряд ли мы вновь увидим нокаут коленом, как было в двух прошлых поединках спортсменов, но исключать финиш нельзя. Поэтому предлагаем дополнить ставку аккуратным верховым тоталом. Наш итоговый вариант - П1 + ТБ (2,5). Подробные линии и коэффициенты у российских букмекеров появятся ближе к бою.