Есть ли у «Манчестер Сити» шансы на «камбэк» против «Реала»?

Сегодня вечером решится главная интрига главной пары 1/16 Лиги Чемпионов — «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» «Манчестер Сити». Первый матч закончился со счетом 2:3 в пользу мадридцев. Амбассадоры BetBoom Валерий Карпин и Никита Ковальчук дали свои прогнозы на противостояние победителей ЛЧ двух последних сезонов.

В первом матче «Сити» имел все шансы на победу, но две результативные ошибки в концовке решили исход встречи. Насколько вы оцениваете шансы команды Гвардиолы хотя бы выйти в дополнительные таймы на «Сантьяго Бернабеу»?

Карпин: Думаю, шансы «Сити» остались ровно такими же, как и до первой игры. Да, они проиграли дома, но эта игра показала, что обе команды испытывают проблемы и в обороне, и в атаке. Поэтому я не думаю, что что-то кардинально изменилось. Нужно выигрывать в гостях так же, как нужно было выигрывать и дома. Всё может пойти как в одну, так и в другую сторону. Конечно, играть на «Бернабеу» сложнее, но шансы я оцениваю как 50/50.

Ковальчук: Прогнозировать эту пару — занятие практически бессмысленное. Любые наши логические мысли и теории разбиваются о реальность. Потому что реальность такова: ни «Реал», ни «Сити» сами не знают, на что способны.

Каждый день у них — перезагрузка, и начинается он с чистого листа. Так что это тот редкий случай, когда фраза «игра на три результата» имеет полное право на существование. Думаю, будет больше шансов на ничью в ответной встрече, но и проход «Сити» в основное время, и выход в дополнительные таймы — всё это абсолютно реально.

За последние три сезона сложилась традиция, что победитель данной пары в итоге выигрывает ЛЧ. Актуальна ли она в этом сезоне? Можно будет считать «Сити» или «Реал» одним из главных фаворитов после прохода в 1/8?

Карпин: Честно говоря, в этом году верится с трудом. Оценивая текущее состояние обеих команд, я не думаю, что кто-то из них станет фаворитом. В 1/8 — возможно, но тут многое зависит от жеребьевки. А вот фаворита на победу в турнире я в этой паре не вижу.

Ковальчук: Не думаю, что стоит проводить параллели с прошлым, когда победитель этой пары выигрывал ЛЧ. Это было всего два раза — слишком маленькая выборка. Поэтому я бы не обращал на это внимания. Да и фаворитом ни «Реал», ни «Сити» не станут, как мне кажется, до самого финала. Ну, разве что в финале снова окажется какая-нибудь «Боруссия».

Кто из игроков обеих команд станет Х-фактором по итогу противостояния?

Карпин: Потенциально Х-факторами могут стать Винисиус и Холанд. Оба игрока многое решают в своих командах, что мы и видели в первом матче. Хоть они и не будут напрямую пересекаться на поле, но именно их противостояние во многом определит исход матча.

Ковальчук: Думаю, как и в прошлой встрече, атакующая линия обеих команд будет Х-фактором. Это две команды, которые живут в абсолютно понятной парадигме: кто больше забьет, тот и победил.

За кого будете болеть в этой паре?

Карпин: Если честно, болеть ни за одну из команд я не буду. Но чуть ближе мне «Реал». Всё-таки моя жизнь была надолго связана с Испанией.

Ковальчук: Болеть я буду, естественно, за «Реал». Потому что я за этот клуб болею уже больше 23 лет. И ничто не сможет меня сбить с этого пути. С понта не уйду!

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. «Реал» ожидаемо идет фаворитом на домашней арене. BetBoom дает 1.84 на победу мадридцев и 3.5 на «Сити». Пользователи BetBoom также считают «Реал» фаворитом встречи. Более 71% пользователей поставили на победу подопечных Анчелотти в основное время.