Теннис, Карен Хачанов — Роберто Баутиста-Агут, прогноз на 30 апреля: ставки и коэффициенты на турнир ATP в Мадриде

Партнерский проект
Карен Хачанов в воскресенье, 30 апреля, поборется за выход в четвертый круг грунтового «Мастерса» в Мадриде. Соперником россиянина станет опытный испанец Роберто Баутиста-Агут. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекеров.
ЛЮБОВЬ К «СПАРТАКУ», СРАВНЕНИЯ С КУРНИКОВОЙ И ШАРАПОВОЙ. В РОССИЙСКОМ ТЕННИСЕ НОВАЯ ЗВЕЗДА?
Дата / Время: 30.04.2023, 12:00 по московскому времени
Арена: Caja Magica (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Карен Хачанов (26 лет, 12-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Роберто Баутиста-Агут (35 лет, 25-я ракетка мира, 20-й номер посева)
Победитель этого матча в четвертом круге сыграет с сильнейшим из пары Ёсихито Нисиока (Япония, 28) - Андрей Рублев (Россия, 5).
Ранее в нынешнем сезоне выступил на двух грунтовых турнирах - в Монте-Карло и Барселоне. На обоих соревнованиях Хачанов вылетел в третьем круге. Всего в 2023 году россиянин одержал 16 побед при 8 поражениях. Титул на грунте за свою карьеру ни разу не выигрывал.
Универсальный теннисист, победитель 11 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии испанец проиграл большую часть матчей: в Эшториле и Монте-Карло он вылетел во втором круге, в Барселоне - в третьем. Всего в 2023 году Баутиста-Агут одержал 10 побед при 11 поражениях.
Соперники пересекались уже восемь раз, общий счет: 6-2 в пользу испанца. Однако оба матча на грунте выиграл Хачанов: в Барселоне-2016 и Риме-2019. Последняя очная встреча спортсменов состоялась в Дохе-2022, где Баутиста-Агут победил в трех сетах.
Букмекеры считают Хачанова фаворитом матча. Так, PARI предлагает коэффициент 1,57 на его победу против 2,41 на успех Баутиста-Агута.
Все очные матчи соперников продлились минимум 20 геймов. Сейчас Winline предлагает коэффициенты 1,50 на ТБ (20,5) и 2,47 на ТМ (20,5).
После каждого проигрыша Хачанову Баутиста-Агут побеждал его трижды подряд. Сейчас эта «очередь» говорит в пользу россиянина, как и его преимущество в матчах на грунте. Однако Баутиста-Агут - опасный и неуступчивый соперник. В пяти из восьми встречах между ним и Хачановым каждый теннисист брал как минимум один сет. И ни один очный матч соперников не продлился меньше 20 геймов.
Таким образом, оптимальной видится ставка на верховой тотал. Выберем ТБ (21,5) за 1,63 у Winline.
Наша ставка выиграла. Хачанов одержал победу со счетом 7:5, 4:6, 6:3.
Партнерский проект