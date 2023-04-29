Теннис, Карен Хачанов — Роберто Баутиста-Агут, прогноз на 30 апреля: ставки и коэффициенты на турнир ATP в Мадриде

Карен Хачанов в воскресенье, 30 апреля, поборется за выход в четвертый круг грунтового «Мастерса» в Мадриде. Соперником россиянина станет опытный испанец Роберто Баутиста-Агут. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекеров.

ЛЮБОВЬ К «СПАРТАКУ», СРАВНЕНИЯ С КУРНИКОВОЙ И ШАРАПОВОЙ. В РОССИЙСКОМ ТЕННИСЕ НОВАЯ ЗВЕЗДА?

Дата / Время: 30.04.2023, 12:00 по московскому времени

Арена: Caja Magica (Мадрид, Испания)

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