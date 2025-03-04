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4 марта 17:01ГлавнаяАналитика

Нове-Место, женский спринт, 7 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

Привычные фаворитки
Александр Бокулёв
Жюстин Бреза-Буше, Эльвира Эберг, Жюлия Симон и Франциска Пройс (слева направо). Источник: IBU
Жюстин Бреза-Буше, Эльвира Эберг, Жюлия Симон и Франциска Пройс (слева направо). Источник: IBU

Первая женская гонка Кубка мира по биатлону после чемпионата мира состоится в пятницу, 7 марта. Анализируем котировки букмекеров на спринт на 7,5 километра, который пройдет на седьмом этапе КМ.

Дата / Время: 07.03.2025, 20:25 мск

Стадион: «Высочина Арена» (Нове-Место-на-Мораве, Чехия)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры женских спринтов на КМ и ЧМ

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  • ЧМ-2025, Ленцерхайде. Жюстин Бреза-Буше (Франция), Франциска Пройс (Германия), Суви Минкиннен (Финляндия)
  • 6 этап, Антхольц. Лу Жанмонно (Франция), Селина Гротиан (Германия), Франциска Пройс (Германия)
  • 4 этап, Оберхоф. Паула Ботэ (Франция), Марен Киркейде (Норвегия), Милена Тодорова (Болгария)
  • 3 этап, Анси. Жюстин Бреза-Буше (Франция), Франциска Пройс (Германия), Анамария Лампич (Словения)
  • 2 этап, Хохфильцен. Франциска Пройс (Германия), Софи Шово (Франция), Каролин Кноттен (Норвегия)
  • 1 этап, Контиолахти. Маркета Давидова (Чехия), Эльвира Эберг (Швеция), Суви Минккинен (Финляндия)

Общий зачет Кубка мира

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Ниже представлены пять лучших биатлонисток по итогам шести этапов.

  1. Франциска Пройс (Германия) — 879 очков
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 787
  3. Эльвира Эберг (Швеция) — 571
  4. Жюлия Симон (Франция) — 530
  5. Жанна Ришар (Франция) — 526

Расклады перед гонкой

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В спринтерском зачете Кубка мира довольно уверенно лидирует немка Франциска Пройс. Она выиграла по золоту, серебро и бронзу в пяти соответствующих гонках сезона. Также по разу побеждали чешка Маркета Давидова, француженки Жюстин Бреза-Буше, Паула Ботэ и Лу Жанмонно.

А в топ-5 спринтерского зачета из тех спортсменок, которые не упомянуты выше, входят немка Селина Гротиан и финка Суви Минккинен. Они также поднимались на пьедестал в нынешнем сезоне.

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фавориткам от компании PARI.

КМ по биатлону 2024/2025. Нове-Место. Женский спринт. Кто победит?
Жюстин Бреза-Буше3,50
Лу Жанмонно4,40
Эльвира Эберг5,00
Жюлия Симон6,00
Франциска Пройс7,10

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

КМ по биатлону 2024/2025. Нове-Место. Женский спринт. Кто выше?
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Жюстин Бреза-Буше — Лу Жанмонно1,652,10
Эльвира Эберг — Жюлия Симон1,682,05
Лу Жанмонно — Франциска Пройс1,502,40
Суви Минккинен — Жанна Ришар1,672,07
Жюлия Симон — Ханна Эберг1,303,20

Прогноз

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В рамках существующей линии резонно обратиться к ставкам типа «Кто выше». Интересным кажется вариант со шведским противостоянием Эллы Хальварссон и Анны Магнуссон. Последняя в целом по сезону показывает более скромные результаты по сравнению с соотечественницей. Для Хальварссон же сезон получается прорывным, и к успехам в Кубке мира добавилось серебро в индивидуальной гонке мирового первенства.

Рискнем предположить, что в Нове-Место-на-Мораве котировки букмекеров подтвердятся, и Магнуссон уступит в спринте партнерше по команде. Букмекер PARI предлагает хороший коэффициент 1,50 на то, что Хальварссон окажется в этой гонке выше соотечественницы.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу Кубка мира по биатлону, в том числе женский спринт на седьмом этапе, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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