Нове-Место, женский спринт, 7 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

В спринтерском зачете Кубка мира довольно уверенно лидирует немка Франциска Пройс. Она выиграла по золоту, серебро и бронзу в пяти соответствующих гонках сезона. Также по разу побеждали чешка Маркета Давидова, француженки Жюстин Бреза-Буше, Паула Ботэ и Лу Жанмонно.

А в топ-5 спринтерского зачета из тех спортсменок, которые не упомянуты выше, входят немка Селина Гротиан и финка Суви Минккинен. Они также поднимались на пьедестал в нынешнем сезоне.