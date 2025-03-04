Нове-Место, женский спринт, 7 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

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Первая женская гонка Кубка мира по биатлону после чемпионата мира состоится в пятницу, 7 марта. Анализируем котировки букмекеров на спринт на 7,5 километра, который пройдет на седьмом этапе КМ.
Дата / Время: 07.03.2025, 20:25 мск
Стадион: «Высочина Арена» (Нове-Место-на-Мораве, Чехия)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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Ниже представлены пять лучших биатлонисток по итогам шести этапов.
В спринтерском зачете Кубка мира довольно уверенно лидирует немка Франциска Пройс. Она выиграла по золоту, серебро и бронзу в пяти соответствующих гонках сезона. Также по разу побеждали чешка Маркета Давидова, француженки Жюстин Бреза-Буше, Паула Ботэ и Лу Жанмонно.
А в топ-5 спринтерского зачета из тех спортсменок, которые не упомянуты выше, входят немка Селина Гротиан и финка Суви Минккинен. Они также поднимались на пьедестал в нынешнем сезоне.
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|КМ по биатлону 2024/2025. Нове-Место. Женский спринт. Кто выше?
|1
|2
|Жюстин Бреза-Буше — Лу Жанмонно
|1,65
|2,10
|Эльвира Эберг — Жюлия Симон
|1,68
|2,05
|Лу Жанмонно — Франциска Пройс
|1,50
|2,40
|Суви Минккинен — Жанна Ришар
|1,67
|2,07
|Жюлия Симон — Ханна Эберг
|1,30
|3,20
В рамках существующей линии резонно обратиться к ставкам типа «Кто выше». Интересным кажется вариант со шведским противостоянием Эллы Хальварссон и Анны Магнуссон. Последняя в целом по сезону показывает более скромные результаты по сравнению с соотечественницей. Для Хальварссон же сезон получается прорывным, и к успехам в Кубке мира добавилось серебро в индивидуальной гонке мирового первенства.
Рискнем предположить, что в Нове-Место-на-Мораве котировки букмекеров подтвердятся, и Магнуссон уступит в спринте партнерше по команде. Букмекер PARI предлагает хороший коэффициент 1,50 на то, что Хальварссон окажется в этой гонке выше соотечественницы.
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