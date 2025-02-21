PARI проведет первый шоу-турнир по Marvel Rivals с призовым фондом 1 млн

Букмекерская компания PARI организует первый чемпионат «Супергеройское ПАРИ» по новой популярной киберспортивный дисциплине Marvel Rivals. На турнире выступят четыре команды, которые разыграют призовой фонд в размере миллиона рублей.

Участниками первого турнира по Marvel Rivals станут известные стримеры Recrent, Lomaka и Macksos — каждый из них соберет свой состав. Четвертая команда под названием PARI Dudes будет создана из обычных геймеров и пользователей PARI.

Турнир пройдет с 21 по 22 февраля. Следить за ходом соревнования можно будет на официальном канале Recrent на Twitch. Кроме того, компания PARI открыла линию на матчи ивента, а также раздаст фрибеты 5х1000Р всем новым пользователям по промокоду RIVALS.

Marvel Rivals — командный геройский шутер с популярными персонажами из одноименной вселенной комиксов. Игра вышла в декабре 2024 года и сейчас входит в топ-10 самых популярных тайтлов в Steam. Сражения в Marvel Rivals проходят в формате 6x6.