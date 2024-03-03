Клиент PARI поставил 300 000 рублей на «Наполи» против «Ювентуса»

3 марта «Наполи» примет «Ювентус» в рамках 27-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как распределились ставки на исход игры.

По оценкам аналитиков PARI, преимущество домашнего поля может сыграть на руку неаполитанцам. Ставки на победу «Наполи» принимаются с коэффициентом 2.45, что соответствует 40% вероятности. Заключить пари на успех «Ювентуса» можно за 3.25 (29%). Если же соперники поделят очки, сыграет ставка за 3.15 (31%). Заключить пари на то, что «Наполи» не проиграет, можно по коэффициенту 1.35, такую же ставку на «черно-белых» можно сделать за 1.57.

Клиенты PARI слоняются к победе хозяев. 53% от всего оборота принятых ставок на исход встречи приходится на успех «Наполи». На гостей сделано 39%, еще 8% — на ничью.

Аналитики ожидают, что встреча получится низовой. Ставки на тотал больше 2.5 принимаются по коэффициенту 2.35, а на тотал меньше 2.5 — по коэффициенту 1.60. Букмекеры сомневаются, что в предстоящей игре команды обменяются голами. На рынке «обе забьют» лидирует вариант «нет» с коэффициентом 1.80, вариант «да» котируется за 2.05. Наиболее вероятным результатом встречи, по оценкам аналитиков, считается «сухая» ничья 0:0, которая котируется за 6.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 300 000 рублей на победу «Наполи» по коэффициенту 2.50.

В последнее время «Наполи» выступает не лучшим образом — неаполитанцы победили только в одном из последних пяти матчей, а еще три сыграли вничью. Последние неудачи команды привели к тому, что она опустилась на девятую строчку турнирной таблицы. «Ювентус» все еще находится на втором месте национального чемпионата, однако результаты «черно-белых» также оставляют желать лучшего — команда Аллегри проиграла в двух из последних пяти матчей, а еще в двух поделила очки с соперниками.