«Динамо» забьет «Спартаку» в КХЛ больше двух голов. Клиент PARI поставил на это 500 000 рублей

17 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на столичное дерби.

Букмекеры считают , что у красно-белых чуть больше шансов одержать победу. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.35, что составляет 41% вероятности. Спрогнозировать триумф динамовцев можно по коэффициенту 2.70 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (23%). Победа «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.80 (53%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 2.00(47%).

Клиенты PARI чуть больше верят в успех подопечных Алексея Кудашова. На победу бело-голубых приходится около 49% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 46% сделано в пользу красно-белых, еще приблизительно 5% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 65% на 35% в пользу динамовцев.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.50, по буллитам — за 7.30. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 10.50. Если «Динамо» будет проигрывать по ходу матча и в итоге победит, сыграет ставка за 5.50.

«Динамо» и «Спартак» встречались в этом сезоне трижды. Два раза победу праздновалибело-голубые — 4:1, 5:0. Один раз сильнее оказывались красно-белые — 4:2. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.77. Противоположный вариант (тотал меньше 5.5) котируется за 2.05.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Котировки на второй период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.40.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 500 000 рублей. Один из клиентов заключил пари на четыре события в рамках экспресса и в том числе на то, что «Динамо» забросит более двух шайб в ворота «Спартака», по котировке 1.33. Общий коэффициент экспресса — 4.71.

«Динамо» одержало 34 победы и потерпело 20 поражений в текущем сезоне. Бело-голубые занимают второе место в Западной конференции КХЛ. Статистика «Спартака» скромнее: 31 победа и 23 поражения. Красно-белые идут на третьем месте в той же зоне.

Если «Спартак» выиграет Кубок Гагарина, сыграет ставка за 9.00. Красно-белые — пятые в списке фаворитов в борьбе за чемпионство после «Локомотива» (4.50), СКА (6.50), «Трактора» (6.50) и ЦСКА (8.00). Победа «Динамо» в Кубке котируется за 10.00. Вероятность того, что «Спартак» станет лучшим клубом Западной конференции, оценили в 15.00. Победа «Динамо» на Западе также котируется за 15.00.