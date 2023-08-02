Исинбаева попала в скандал в России. Как она жила после окончания карьеры

Елена – двукратная олимпийская чемпионка (2004 и 2008 годов), трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом. Заслуженный мастер спорта России. Кроме того, майор Вооруженных сил РФ. В мае 2015-го Министерство обороны России заключило с Исинбаевой пятилетний контракт, назначив великую легкоатлетку на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА.

Источник: соцсети Елены Исинбаевой

Но в середине июля после публикации на испанском сайте El Digital Sur материала о том, что звезда российского спорта проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, Исинбаева фактически открестилась от связи с Вооруженными силами РФ, написав в соцсетях:

«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание – СПОРТ».

Кроме того, Елена прокомментировала новость о своем переезде на Канарские острова:

«Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть – разрушающее чувство. Проверяйте информацию, анализируйте ее, не давайте себя обмануть и сбить с пути достижения собственных целей».

Елена подверглась критике, в том числе от публичных персон. В частности, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что «недопустимо так относиться к воинскому званию». Бывший боксер Николай Валуев назвал неправдой слова Исинбаевой об отсутствии у нее связи с российской армией. Депутат Госдумы и бывший член попечительского совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы лишить уроженку Волгограда воинского звания.

В Дагестане, откуда родом отец Исинбаевой, приняли решение переименовать стадион, названный шесть лет назад в честь легкоатлетки. Глава республики Сергей Меликов поручил выбрать новое название для арены в Махачкале. Одновременно правительство Волгоградской области подало на бывшую спортсменку в суд из-за долгов за парковку. Телеграм-канал Baza написал: Елена не переводила арендную плату за два парковочных места с 2019 года и задолжала 27 400 рублей.