Исинбаева попала в скандал в России. Как она жила после окончания карьеры

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Информация о переезде Елены Исинбаевой на Канарские острова и ее комментарий на эту тему вызвали большой резонанс в российском обществе. Не все поняли и приняли позицию прославленной легкоатлетки. Между тем, о жизни Исинбаевой после спорта вообще известно меньше, чем о жизни и деятельности многих других звезд.
Елена – двукратная олимпийская чемпионка (2004 и 2008 годов), трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом. Заслуженный мастер спорта России. Кроме того, майор Вооруженных сил РФ. В мае 2015-го Министерство обороны России заключило с Исинбаевой пятилетний контракт, назначив великую легкоатлетку на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА.
Но в середине июля после публикации на испанском сайте El Digital Sur материала о том, что звезда российского спорта проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, Исинбаева фактически открестилась от связи с Вооруженными силами РФ, написав в соцсетях:
«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание – СПОРТ».
Кроме того, Елена прокомментировала новость о своем переезде на Канарские острова:
«Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть – разрушающее чувство. Проверяйте информацию, анализируйте ее, не давайте себя обмануть и сбить с пути достижения собственных целей».
Елена подверглась критике, в том числе от публичных персон. В частности, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что «недопустимо так относиться к воинскому званию». Бывший боксер Николай Валуев назвал неправдой слова Исинбаевой об отсутствии у нее связи с российской армией. Депутат Госдумы и бывший член попечительского совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы лишить уроженку Волгограда воинского звания.
В Дагестане, откуда родом отец Исинбаевой, приняли решение переименовать стадион, названный шесть лет назад в честь легкоатлетки. Глава республики Сергей Меликов поручил выбрать новое название для арены в Махачкале. Одновременно правительство Волгоградской области подало на бывшую спортсменку в суд из-за долгов за парковку. Телеграм-канал Baza написал: Елена не переводила арендную плату за два парковочных места с 2019 года и задолжала 27 400 рублей.
Исинбаева, еще будучи спортсменкой, жила и тренировалась в Монако. Там же осталась с семьей по окончании карьеры. В июне 2014 года родила дочь Еву от Никиты Петинова — метателя копья, члена сборной России. В декабре 2014-го Елена вышла за него замуж, а в феврале 2018-го Елена родила мальчика Добрыню. Роды проходили в Монако.
Девочка Ева занимается в теннисной академии знаменитого Патрика Муратоглу.
«Дети — лучшая инвестиция! Уверена, многие будут несогласны, и это право каждого, но я считаю именно так! Мы в теннисном раю, в академии Патрика Муратоглу. Откровенно, не знала чего ожидать», - говорила Исинбаева, отмечая, что дотошно изучала методику тренировок в его школе и процессе в целом.
По ее словам, семья просыпается в 6 утра, тренировки девочки начинаются в 07:30. «Так как еще и сыночек рядом, то время беру с запасом. На завтрак овсянка, обоим, без обсуждения. Перед тренировкой 15-минутная разминка обязательно. 3 часа теннис + 1,5 часа физическая тренировка. Каждый день физическая тренировка разная. На реакцию и скорость, на силу и ловкость, эстафеты + командная игра, упражнения на статику», - рассказывала Исинбаева.
Спортсменка в 2012 и 2018 годах была доверенным лицом президента России Владимира Путина. В ходе президентских выборов 2018-го Елена вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в его поддержку.
Исинбаева неоднократно принимала участие в публичных совещаниях с президентом. Например, бывшую спортсменку включили в рабочую группу по поправкам в Конституцию. При этом Елена признавалась, что не читала ее до включения в этот орган. Об этом она сказала Путину на встрече.
«Владимир Владимирович, прежде всего спасибо за включение в рабочую группу, — со смехом заявила президенту Исинбаева. — Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно! До этого как-то не было повода и необходимости. А я теперь понимаю, что это очень важная книга и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного».
После своей речи, вызвавшей улыбку у присутствующих, Исинбаева попросила ликвидировать противоречия между муниципальной и региональной властью, из-за которых в Волгограде не могли решить вопрос с ремонтом в спортивной школе, названной ее именем.
Еще на одной встрече с Путиным, посвященной массовому спорту в России, Елена вдруг растерялась.
«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… Но наша задача… Вернее нет… ээээ… В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем», — сказала Исинбаева. Объясняя свою оплошность, она призналась, что переволновалась, так как говорила на действительно важные для нее темы.
С 2016 года Исинбаева состоит в комиссии спортсменов Международного Олимпийского комитета (МОК). После начала военных действий на Украине ее статус подвергли сомнению. Однако МОК в начале июля заявил, что Исинбаева сможет продолжить работу в организации. В МОК объяснили, что как и в случае со всеми российскими атлетами, статус соответствия членов организации оценивался с 24 февраля 2022 года.
«Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине», — говорилось в заявлении МОК.
После карьеры Исинбаева была также главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Однако в 2017 году она вынуждена была его покинуть по требованию WADA. Причина данного решения в том, что параллельно Исинбаева стала членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), а значит, налицо конфликт интересов.
Еще Исинбаева участвовала в качестве члена жюри в шоу «Ледниковый период». После одной из программ болельщики в социальных сетях не согласились с результатами по итогу двух выпусков — и винили в них бывшую прыгунью с шестом.
В частности, зрителей возмутила низкая оценка (5,6 балла), которую Исинбаева поставила за выступление паре Регина Тодоренко / Роман Костомаров. При этом другие члены жюри — Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Тимур Родригес и Татьяна Навка — оценили артистичность и технику телеведущей и олимпийского чемпиона наивысшим баллом. Также от Исинбаевой досталось паре Мария Луговая / Повилас Ванагас — их она оценила всего в 5,8 балла.
Несогласие с мнением Исинбаевой выразили и некоторые сотрудники шоу. Алина Загитова отметила это, когда комментировала оценки, ее поддержал и продюсер Илья Авербух. Елена в свою очередь указала участникам на ошибки, посоветовала им использовать поддержки, чтобы скрыть недостатки программы. Однако через некоторое время Авербух защитил Исинбаеву от нападок в соцсетях, и конфликт был исчерпан.
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