Фантастическая четверка от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за экспрессы в лайве

Приз станет доступен лишь тем, кто полностью выполнит условия текущего задания:

1. Завести личный кабинет в «Балтбет», если вы новый пользователь.

2. На странице предложения включить активацию для начала суточного периода.

3. В течение этого времени оформить 5 подходящих лайв-экспрессов.

В промо входят ставки с порогом коэффициента от 1.10 для каждого события и минимальной суммой 100 рублей. Статус исхода не влияет на участие, засчитываются и победы, и неудачи.