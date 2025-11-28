Фантастическая четверка от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за экспрессы в лайве

Партнерский проект
БК «Балтбет» представила короткую тематическую акцию, ориентированную на любителей лайв-экспрессов. Участникам предлагают фрибет от 250 рублей за серию ставок, собранных минимум из 4 событий.
Приз станет доступен лишь тем, кто полностью выполнит условия текущего задания:
1. Завести личный кабинет в «Балтбет», если вы новый пользователь.
2. На странице предложения включить активацию для начала суточного периода.
3. В течение этого времени оформить 5 подходящих лайв-экспрессов.
В промо входят ставки с порогом коэффициента от 1.10 для каждого события и минимальной суммой 100 рублей. Статус исхода не влияет на участие, засчитываются и победы, и неудачи.
Использовать бонус можно в течение месячного периода. Коэффициент стартует с отметки 1.40. Фрибет применим к одиночным ставкам и экспрессам.
Таблица содержит наиболее важные детали промо.
Максимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.11.2025 (23:59 МСК)
Если игрок не уложится в отведенные 24 часа и не оформит 5 ставок, бонус начислен не будет.
Плюсы
Минусы
|➕ В задании разрешено использовать ставки на любые виды спорта
|➖ Требуется собирать длинные экспрессы
|➕ Результат пари не имеет значения
В этот раз «Балтбет» подготовил промо, которое не ограничено конкретным видом спорта. Игрок сам определяет события для экспресса.