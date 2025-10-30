БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на точный счет матчей АПЛ и РПЛ

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» проводит новый конкурс прогнозов для своих подписчиков. Участникам предлагается угадать точные счета матчей «Тоттенхэм» – «Челси» и «Зенит» – «Локомотив». Все, кто правильно предскажет оба результата, получат фрибет номиналом до 2000 рублей.
Чтобы принять участие в акции, достаточно следовать условиям:
1. Войдите в аккаунт на платформе Baltbet или создайте новый профиль.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал БК.
3. Отметьте публикацию реакцией.
4. В комментарии под постом укажите точные счета матчей «Тоттенхэм» – «Челси» и «Зенит» – «Локомотив», добавив ID вашего аккаунта.
Главный приз конкурса — фрибет номиналом 2000 рублей. Если победителей окажется больше 3, общий призовой фонд 6000 рублей будет разделен между ними.
Прогнозы принимаются до начала первого матча — до 20:15 1 ноября. Чтобы удвоить потенциальный выигрыш, заключите пари на указанные матчи от 300 рублей и добавьте номер купона к своему комментарию.
Действие фрибета ограничено 1 месяцем с момента выдачи. Условия по его отыгрышу будут озвучены при начислении бонуса.
Рассмотрим основные особенности конкурса.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (для удвоения фрибета)
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.11.2025 (19:15 МСК)
Правки в комментах автоматически исключают участника из конкурса.
Плюсы
Минусы
|➕ Простая механика — достаточно выполнить несколько легких условий
|➖ Если победителей больше 3, номинал фрибета уменьшится
|➕ Шанс увеличить сумму фрибета в 2 раза
Топовые матчи футбольного уикенда становятся еще интереснее вместе с конкурсом от Baltbet. Для участия не нужно пополнять баланс или ставить на игры. Достаточно указать 2 прогноза и вы автоматически вступаете в игру. Все максимально просто и удобно для любого клиента.