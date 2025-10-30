БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на точный счет матчей АПЛ и РПЛ

Чтобы принять участие в акции, достаточно следовать условиям:

1. Войдите в аккаунт на платформе Baltbet или создайте новый профиль.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал БК.

3. Отметьте публикацию реакцией.

4. В комментарии под постом укажите точные счета матчей «Тоттенхэм» – «Челси» и «Зенит» – «Локомотив», добавив ID вашего аккаунта.

Главный приз конкурса — фрибет номиналом 2000 рублей. Если победителей окажется больше 3, общий призовой фонд 6000 рублей будет разделен между ними.

Прогнозы принимаются до начала первого матча — до 20:15 1 ноября. Чтобы удвоить потенциальный выигрыш, заключите пари на указанные матчи от 300 рублей и добавьте номер купона к своему комментарию.