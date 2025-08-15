Угадай минуту первой желтой карточки от БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогнозы на АПЛ

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» подготовила для своих подписчиков в Telegram увлекательный конкурс. Участникам предстоит спрогнозировать минуту первого предупреждения в поединке «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Точный ответ принесет фрибет номиналом 2000 рублей, а общий призовой фонд составит 6000 рублей.
Для участия в конкурсе выполните следующие шаги:
1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или войдите в уже существующий.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Поставьте любую реакцию под постом с конкурсом.
4. В комментарии к публикации укажите предполагаемую минуту первой желтой карточки и свой ID игрока.
Верный прогноз на минуту первого «горчичника» в игре «МЮ» — «Арсенал» дает возможность получить фрибет 2000 рублей. Если точных предсказаний окажется больше 3, призовой фонд в 6000 рублей делится поровну между победителями.
Участники могут увеличить размер фрибета вдвое, поставив на матч от 300 рублей и указав номер купона вместе с прогнозом. Прогнозы принимаются до 17 августа, 18:30 МСК.
Фрибет доступен для одиночных ставок и экспрессов до 10 событий в купоне. Общий коэффициент ставок должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00. Бонус действителен 30 дней после объявления результатов конкурса. По истечении этого срока неиспользованный фрибет автоматически аннулируется.
Основные моменты акции представлены в удобной таблице для наглядности.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (для желающих удвоить фрибет)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
17.08.2025 (18:30 МСК)
Редактированные посты автоматически исключаются из участия в акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Прозрачные правила
|➖ Ограниченный призовой пул
|➕ Нет обязательного пополнения счета
Стартовый тур английской Премьер-лиги предлагает болельщикам зрелищное противостояние между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Прогноз на минуту первого «горчичника» добавляет дополнительный интерес к встрече.