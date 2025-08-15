Угадай минуту первой желтой карточки от БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогнозы на АПЛ

Ведомости
Доверьтесь своей интуиции!

Букмекерская компания «Балтбет» подготовила для своих подписчиков в Telegram увлекательный конкурс. Участникам предстоит спрогнозировать минуту первого предупреждения в поединке «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Точный ответ принесет фрибет номиналом 2000 рублей, а общий призовой фонд составит 6000 рублей.

Как получить бонус Балтбет до 2000 рублей за прогноз на игру Манчестер Юнайтед – Арсенал



Для участия в конкурсе выполните следующие шаги:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или войдите в уже существующий.

image not found

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Поставьте любую реакцию под постом с конкурсом.

4. В комментарии к публикации укажите предполагаемую минуту первой желтой карточки и свой ID игрока.

Верный прогноз на минуту первого «горчичника» в игре «МЮ» — «Арсенал» дает возможность получить фрибет 2000 рублей. Если точных предсказаний окажется больше 3, призовой фонд в 6000 рублей делится поровну между победителями.

Участники могут увеличить размер фрибета вдвое, поставив на матч от 300 рублей и указав номер купона вместе с прогнозом. Прогнозы принимаются до 17 августа, 18:30 МСК.

Как отыграть бонус Балтбет до 2000 рублей за прогноз на игру АПЛ



Фрибет доступен для одиночных ставок и экспрессов до 10 событий в купоне. Общий коэффициент ставок должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00. Бонус действителен 30 дней после объявления результатов конкурса. По истечении этого срока неиспользованный фрибет автоматически аннулируется.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет



Основные моменты акции представлены в удобной таблице для наглядности.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (для желающих удвоить фрибет)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

17.08.2025 (18:30 МСК)

Редактированные посты автоматически исключаются из участия в акции.

Преимущества и недостатки


Плюсы Минусы
➕ Прозрачные правила➖ Ограниченный призовой пул
➕ Нет обязательного пополнения счета 

Заключение



Стартовый тур английской Премьер-лиги предлагает болельщикам зрелищное противостояние между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Прогноз на минуту первого «горчичника» добавляет дополнительный интерес к встрече.

Валентин Васильев

