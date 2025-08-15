Угадай минуту первой желтой карточки от БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогнозы на АПЛ

Для участия в конкурсе выполните следующие шаги:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или войдите в уже существующий.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Поставьте любую реакцию под постом с конкурсом .

4. В комментарии к публикации укажите предполагаемую минуту первой желтой карточки и свой ID игрока.

Верный прогноз на минуту первого «горчичника» в игре «МЮ» — «Арсенал» дает возможность получить фрибет 2000 рублей. Если точных предсказаний окажется больше 3, призовой фонд в 6000 рублей делится поровну между победителями.

Участники могут увеличить размер фрибета вдвое, поставив на матч от 300 рублей и указав номер купона вместе с прогнозом. Прогнозы принимаются до 17 августа, 18:30 МСК.