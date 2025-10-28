Ведомости
Три удара от БК Балтбет: фрибеты до 1000 рублей за победные ставки на теннис в live

Одержите 3 победы подряд и бонус у вас в кармане!

БК «Балтбет» предлагает теннисным болельщикам проверить свою удачу в новой акции «Три удара». Чтобы заполучить фрибет до 1000 рублей, достаточно оформить и выиграть подряд 3 ставки на матчи в лайве. 

Как получить бонус Балтбет до 1000 рублей в рамках промо Три удара

Фрибет будет начислен лишь в том случае, если все требования промо выполнены без ошибок:

1. Авторизуйтесь  или создайте профиль, если ранее не играли в БК «Балтбет».

2. Откройте раздел с промо «Три удара» и активируйте участие одним кликом.

3. В акционный период поставьте и выиграйте 3 подряд лайв-ординарa на теннис.

4. Проверьте, что все результаты зафиксированы в истории пари и отвечают требованиям задания.

Минимальный коэффициент каждой ставки составляет 1.30, сумма пари начинается от 1000 рублей. Фрибет в рамках акции достигает 1000 рублей, точный размер поощрения формируется индивидуально. 

Как отыграть бонус Балтбет до 1000 рублей за ставки на теннис в лайве

Информация о том, как использовать начисленный фрибет, доступна в профиле пользователя на сайте букмекера. Фрибет действует 1 месяц. Применить его разрешено в ординарах и экспрессах. Коэффициент каждого события должен быть в пределах от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от Балтбет

Основную информацию по акции можно посмотреть в таблице.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

30.10.2025 (23:59 МСК)

БК PARI объявила о запуске предпоследнего этапа «Чемпионской гонки» со ставками на текущий турнир ATP в Париже.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Доступна всем зарегистрированным игрокам➖ Минимальная сумма пари (1000 рублей) может отпугнуть бетторов с небольшим банкроллом
➕ Для пользователей подготовлены персональные условия 

Заключение

На этот раз условия промо немного усложнены. Недостаточно просто выиграть 3 ставки за 120 минут, они должны идти подряд. Для тех, кто уверен в своей интуиции и стратегии, фрибет 1000 рублей станет заслуженной наградой.

Валентин Васильев

