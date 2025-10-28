Три удара от БК Балтбет: фрибеты до 1000 рублей за победные ставки на теннис в live

Партнерский проект
БК «Балтбет» предлагает теннисным болельщикам проверить свою удачу в новой акции «Три удара». Чтобы заполучить фрибет до 1000 рублей, достаточно оформить и выиграть подряд 3 ставки на матчи в лайве.
Фрибет будет начислен лишь в том случае, если все требования промо выполнены без ошибок:
1. Авторизуйтесь или создайте профиль, если ранее не играли в БК «Балтбет».
2. Откройте раздел с промо «Три удара» и активируйте участие одним кликом.
3. В акционный период поставьте и выиграйте 3 подряд лайв-ординарa на теннис.
4. Проверьте, что все результаты зафиксированы в истории пари и отвечают требованиям задания.
Минимальный коэффициент каждой ставки составляет 1.30, сумма пари начинается от 1000 рублей. Фрибет в рамках акции достигает 1000 рублей, точный размер поощрения формируется индивидуально.
Информация о том, как использовать начисленный фрибет, доступна в профиле пользователя на сайте букмекера. Фрибет действует 1 месяц. Применить его разрешено в ординарах и экспрессах. Коэффициент каждого события должен быть в пределах от 1.40 до 100.00.
Основную информацию по акции можно посмотреть в таблице.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.10.2025 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Доступна всем зарегистрированным игрокам
|➖ Минимальная сумма пари (1000 рублей) может отпугнуть бетторов с небольшим банкроллом
|➕ Для пользователей подготовлены персональные условия
На этот раз условия промо немного усложнены. Недостаточно просто выиграть 3 ставки за 120 минут, они должны идти подряд. Для тех, кто уверен в своей интуиции и стратегии, фрибет 1000 рублей станет заслуженной наградой.