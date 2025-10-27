Ведомости
Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на турниры ATP в Париже

Станьте участником гонки ATP в Париже!

БК «ПАРИ» приглашает любителей тенниса принять участие в промоакции, посвященной турниру ATP во Франции. Главный приз – фрибет 100 000 рублей. Чтобы участвовать, достаточно активировать предложение на сайте, делать ставки на матчи турнира и зарабатывать баллы.

Как получить бонус PARI до 100 000 рублей за ставки на турнир ATP в Париже

Участие в розыгрыше возможно при соблюдении минимального набора правил:

1. Быть зарегистрированным и идентифицированным пользователем на сайте или в приложении БК «Пари».

2. Кликнуть «Принять участие» в виджете акции.

 

3. Заключать пари типа ординар или экспресс на игры турнира ATP во Франции. Ставка должна быть не менее 100 рублей с коэффициентом от 1.30.

 

Баллы в акции начисляются за каждое пари на парижский теннисный турнир и зависят от суммы ставки и коэффициента. Формула уникальна и выглядит так: B = K × S.

  • B – количество начисленных баллов.
  • K – коэффициент пари (максимальное значение для расчета – 50.00).
  • S – сумма ставки в рублях.

В акции определяется 200 победителей, которые разделят фрибеты от 1000 до 100 000 рублей. Пари должны быть совершены в период с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно. Использовать для ставок можно только реальные средства.

Как отыграть бонус PARI до 100 000 рублей за ставки на турнир ATP во Франции

После зачисления у вас есть 5 дней, чтобы отыграть фрибет. Поставить его разрешено только 1 раз, на любое событие с коэффициентом до 3.00. Подойдут одиночные пари и экспрессы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от PARI

В таблице вы найдете всю необходимую информацию о бонусе.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

5 дней

Срок окончания акции

02.11.2025 (23:59 МСК)

При признаках мошенничества организатор вправе аннулировать участие.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Фрибеты до 100 000 ₽ для топ-участников➖ Учитываются только ставки на парижский турнир ATP
➕ Баллы начисляются по прозрачной формуле 

Заключение

Сезон тенниса близится к завершению — это предпоследнее промо из серии «Мятного шлема». На этот раз главный приз немного меньше обычного, но и турнир для пари лишь 1. Конкуренция за топ-места высокая. Шансы на фрибет растут, если начать ставить заранее и активно набирать баллы.

Валентин Васильев

