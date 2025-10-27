Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на турниры ATP в Париже

Партнерский проект
БК «ПАРИ» приглашает любителей тенниса принять участие в промоакции, посвященной турниру ATP во Франции. Главный приз – фрибет 100 000 рублей. Чтобы участвовать, достаточно активировать предложение на сайте, делать ставки на матчи турнира и зарабатывать баллы.
Участие в розыгрыше возможно при соблюдении минимального набора правил:
1. Быть зарегистрированным и идентифицированным пользователем на сайте или в приложении БК «Пари».
2. Кликнуть «Принять участие» в виджете акции.
3. Заключать пари типа ординар или экспресс на игры турнира ATP во Франции. Ставка должна быть не менее 100 рублей с коэффициентом от 1.30.
Баллы в акции начисляются за каждое пари на парижский теннисный турнир и зависят от суммы ставки и коэффициента. Формула уникальна и выглядит так: B = K × S.
В акции определяется 200 победителей, которые разделят фрибеты от 1000 до 100 000 рублей. Пари должны быть совершены в период с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно. Использовать для ставок можно только реальные средства.
После зачисления у вас есть 5 дней, чтобы отыграть фрибет. Поставить его разрешено только 1 раз, на любое событие с коэффициентом до 3.00. Подойдут одиночные пари и экспрессы.
В таблице вы найдете всю необходимую информацию о бонусе.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
02.11.2025 (23:59 МСК)
При признаках мошенничества организатор вправе аннулировать участие.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибеты до 100 000 ₽ для топ-участников
|➖ Учитываются только ставки на парижский турнир ATP
|➕ Баллы начисляются по прозрачной формуле
Сезон тенниса близится к завершению — это предпоследнее промо из серии «Мятного шлема». На этот раз главный приз немного меньше обычного, но и турнир для пари лишь 1. Конкуренция за топ-места высокая. Шансы на фрибет растут, если начать ставить заранее и активно набирать баллы.