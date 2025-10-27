Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на турниры ATP в Париже

Участие в розыгрыше возможно при соблюдении минимального набора правил:

1. Быть зарегистрированным и идентифицированным пользователем на сайте или в приложении БК «Пари».

2. Кликнуть «Принять участие» в виджете акции.





3. Заключать пари типа ординар или экспресс на игры турнира ATP во Франции. Ставка должна быть не менее 100 рублей с коэффициентом от 1.30.





Баллы в акции начисляются за каждое пари на парижский теннисный турнир и зависят от суммы ставки и коэффициента. Формула уникальна и выглядит так: B = K × S.

B – количество начисленных баллов.

K – коэффициент пари (максимальное значение для расчета – 50.00).

S – сумма ставки в рублях.

В акции определяется 200 победителей, которые разделят фрибеты от 1000 до 100 000 рублей. Пари должны быть совершены в период с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно. Использовать для ставок можно только реальные средства.