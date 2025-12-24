Лотерейный турнир от БК Фонбет: фрибеты до 20 000 рублей

Партнерский проект
Букмекер «Фонбет» запускает «Лотерейный турнир» с фрибетами до 20 000 рублей. Победителями становятся игроки с наибольшими выигрышами. Чтобы стать обладателем награды, достаточно активно участвовать в лотереях и проверять результаты в личном кабинете.
Чтобы участвовать в акции, клиент обязан соблюдать установленные правила:
1. Войти в систему или создать аккаунт в БК «Фонбет»
2. Подключиться к «Лотерейному турниру» и покупать билеты.
3. Получать призы за участие в лотереях
Позиция в турнирной таблице зависит от размера выигрыша. Следить за рейтингом участников удобно в разделе «Лотереи».
Всего разыгрывается 50 призовых мест. Начисление фрибетов победителям произойдет до 30 декабря. Размеры бесплатных ставок распределяются следующим образом.
Место
Фрибет
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
10 000 ₽
4
9000 ₽
5
8000 ₽
6
7000 ₽
7
6000 ₽
8
5000 ₽
9
4000 ₽
10
3000 ₽
11-50
2000 ₽
После получения фрибета его можно применить в течение 7 дней. Коэффициенты ограничений не имеют. Ставки допускаются в формате ординар и экспресс.
Основные положения акции собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
250 ₽ (Стоимость первой лотереи)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
29.12.2025 (23:59 МСК)
В рамках турнира игрок не может претендовать на более чем 1 приз.
Плюсы
Минусы
|➕ Простое участие через покупку лотерейных билетов
|➖ Успех в рейтинге напрямую связан со случайностью
|➕ Шанс выиграть до 20 000 рублей
Лотерейные промоакции — отличительная особенность «Фонбета». Игроку достаточно приобретать билеты. Исход определяется удачей.