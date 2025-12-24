Ведомости
Лотерейный турнир от БК Фонбет: фрибеты до 20 000 рублей

Каждый билет — шанс подняться на вершину рейтинга!

Букмекер «Фонбет» запускает «Лотерейный турнир» с фрибетами до 20 000 рублей. Победителями становятся игроки с наибольшими выигрышами. Чтобы стать обладателем награды, достаточно активно участвовать в лотереях и проверять результаты в личном кабинете.

Как получить бонус БК Фонбет до 20 000 рублей за участие в акции Лотерейный турнир

Чтобы участвовать в акции, клиент обязан соблюдать установленные правила:

1. Войти в систему или создать аккаунт в БК «Фонбет»

2. Подключиться к «Лотерейному турниру» и покупать билеты.

3. Получать призы за участие в лотереях

Позиция в турнирной таблице зависит от размера выигрыша. Следить за рейтингом участников удобно в разделе «Лотереи».

Всего разыгрывается 50 призовых мест. Начисление фрибетов победителям произойдет до 30 декабря. Размеры бесплатных ставок распределяются следующим образом.

Место

Фрибет

1

20 000 ₽

2

15 000 ₽

3

10 000 ₽

4

9000 ₽

5

8000 ₽

6

7000 ₽

7

6000 ₽

8

5000 ₽

9

4000 ₽

10

3000 ₽

11-50

2000 ₽

Как отыграть бонус  Фонбет до 20 000 рублей за выполнение лотерейных заданий 

После получения фрибета его можно применить в течение 7 дней. Коэффициенты ограничений не имеют. Ставки допускаются в формате ординар и экспресс.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от БК Фонбет

Основные положения акции собраны в таблице.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

250 ₽ (Стоимость первой лотереи) 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

29.12.2025 (23:59 МСК)

В рамках турнира игрок не может претендовать на более чем 1 приз.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простое участие через покупку лотерейных билетов➖ Успех в рейтинге напрямую связан со случайностью
➕ Шанс выиграть до 20 000 рублей 

Заключение

Лотерейные промоакции — отличительная особенность «Фонбета». Игроку достаточно приобретать билеты. Исход определяется удачей.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
