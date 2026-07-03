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ГлавнаяБонусыГонка. Великобритания от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на F1
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Гонка. Великобритания от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на F1

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 100 000 рублей по промоакции Гонка. Великобритания
  • Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей за участие в акции Гонка. Великобритания
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК BetBoom объявляет новый турнир для любителей Формулы-1. Игрокам предстоит заключать пари на Гран-при Великобритании и копить баллы в общем зачете. Призовой банк акции — 300 000 рублей, которые разделят между собой 20 участников.

Как получить фрибет BetBoom до 100 000 рублей по промоакции Гонка. Великобритания

Порядок действий для участия в турнире:

1. Пройти регистрацию в БК BetBoom.

2. Найти «Гонка. Великобритания» на сайте букмекера и активировать участие.

3. Заключать пари на любые события Формулы-1 с кэфом от 1.30 и выше. 

Выиграла ставка или нет — неважно. Баллы начисляются просто за факт заключения пари. Количество очков зависит от типа ставки:

  • Ординар — 1 балл за каждую 1000 рублей.
  • Экспресс — 1 балл за каждые 500 рублей.

Итоги подведут 6 июля в 10:00 по МСК. 

Место

Фрибет

1

100 000 ₽

2

70 000 ₽

3

50 000 ₽

4

30 000 ₽

5

10 000 ₽

6-10

5000 ₽

11-15

2000 ₽

16-20

1000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей за участие в акции Гонка. Великобритания

Начисленный фрибет можно поставить 1 раз — на ординар или экспресс. Пари принимается на любые спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Для экспресса учитывается суммарный кэф всех исходов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom

Все ключевые условия бонусной активности собраны в одной таблице.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

06.07.2026 (10:00 МСК)

Позиция беттора в турнирной таблице обновляется по мере поступления новых ставок.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Баллы начисляются независимо от итога пари➖ Фрибет ограничен диапазоном коэффициентов 1.30-3.50
➕ Прозрачная система подсчета очков 

Заключение

Формат удобен тем, что не привязывает результат к исходу ставок. Баллы копятся за сам факт заключения пари на F1. Условия отыгрыша фрибета стандартные и не вызывают сложностей.

Валентин Васильев

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