Гонка. Великобритания от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на F1

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БК BetBoom объявляет новый турнир для любителей Формулы-1. Игрокам предстоит заключать пари на Гран-при Великобритании и копить баллы в общем зачете. Призовой банк акции — 300 000 рублей, которые разделят между собой 20 участников.
Порядок действий для участия в турнире:
1. Пройти регистрацию в БК BetBoom.
2. Найти «Гонка. Великобритания» на сайте букмекера и активировать участие.
3. Заключать пари на любые события Формулы-1 с кэфом от 1.30 и выше.
Выиграла ставка или нет — неважно. Баллы начисляются просто за факт заключения пари. Количество очков зависит от типа ставки:
Итоги подведут 6 июля в 10:00 по МСК.
Место
Фрибет
1
100 000 ₽
2
70 000 ₽
3
50 000 ₽
4
30 000 ₽
5
10 000 ₽
6-10
5000 ₽
11-15
2000 ₽
16-20
1000 ₽
Начисленный фрибет можно поставить 1 раз — на ординар или экспресс. Пари принимается на любые спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Для экспресса учитывается суммарный кэф всех исходов.
Все ключевые условия бонусной активности собраны в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
06.07.2026 (10:00 МСК)
Позиция беттора в турнирной таблице обновляется по мере поступления новых ставок.
Плюсы
Минусы
|➕ Баллы начисляются независимо от итога пари
|➖ Фрибет ограничен диапазоном коэффициентов 1.30-3.50
|➕ Прозрачная система подсчета очков
Формат удобен тем, что не привязывает результат к исходу ставок. Баллы копятся за сам факт заключения пари на F1. Условия отыгрыша фрибета стандартные и не вызывают сложностей.