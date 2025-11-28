iPhone Air за ставку от БК BetBoom: розыгрыш смартфона и фрибетов до 5000 рублей

1. Пройти регистрацию в BetBoom, если аккаунт ранее не создавался.

2. Сделать ставку на турнир BetBoom Rise of Legends 9.

3. Убедиться, что сумма пари от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.10.

4. Потянуть ползунок в сторис акции на сайте или в приложении.

В промоакции «БетБум» разыгрывает новый смартфон и 20 фрибетов по 5000 рублей. Платформа 1 декабря рандомно выберет победителей.