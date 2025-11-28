iPhone Air за ставку от БК BetBoom: розыгрыш смартфона и фрибетов до 5000 рублей

Партнерский проект
1. Пройти регистрацию в BetBoom, если аккаунт ранее не создавался.
2. Сделать ставку на турнир BetBoom Rise of Legends 9.
3. Убедиться, что сумма пари от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.10.
4. Потянуть ползунок в сторис акции на сайте или в приложении.
В промоакции «БетБум» разыгрывает новый смартфон и 20 фрибетов по 5000 рублей. Платформа 1 декабря рандомно выберет победителей.
Айфон вручат участнику напрямую. Фрибет рассчитан на 1 пари, одиночное или экспресс. Он действует 7 дней с момента поступления на баланс. Использовать можно на исходы с кэфами от 1.30 до 3.50.
В таблице отражены главные особенности промоакции.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.11.2025 (23:59 МСК)
Для любителей киберспорта BetBoom подготовил разнообразные акции — «Путь героя», «Бот-предиктор», «Центр заданий», «Дикий фрибет». Часть предложений можно использовать без внесения депозита.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность выиграть iPhone
|➖ Главный приз достанется только 1 участнику
|➕ Четкие правила участия
BetBoom Rise of Legends 9 — турнир сильнейших киберспортивных команд Восточной Европы и Центральной Азии. Пари на любой матч соревнований может принести клиенту БК iPhone или крупный фрибет.