28 ноября 7:35ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

iPhone Air за ставку от БК BetBoom: розыгрыш смартфона и фрибетов до 5000 рублей

5000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Каждое пари может принести iPhone или крупный фрибет!

Как получить бонус BetBoom до 5000 рублей за пари на киберспорт

Свернуть

1. Пройти регистрацию в BetBoom, если аккаунт ранее не создавался.

2. Сделать ставку на турнир BetBoom Rise of Legends 9.

3. Убедиться, что сумма пари от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.10.

4. Потянуть ползунок в сторис акции на сайте или в приложении.

В промоакции «БетБум» разыгрывает новый смартфон и 20 фрибетов по 5000 рублей. Платформа 1 декабря рандомно выберет победителей.

Как отыграть бонус BetBoom до 5000 рублей по акции iPhone Air за ставку

Свернуть

Айфон вручат участнику напрямую. Фрибет рассчитан на 1 пари, одиночное или экспресс. Он действует 7 дней с момента поступления на баланс. Использовать можно на исходы с кэфами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от BetBoom

Свернуть

В таблице отражены главные особенности промоакции.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.11.2025 (23:59 МСК)

Для любителей киберспорта BetBoom подготовил разнообразные акции — «Путь героя», «Бот-предиктор», «Центр заданий», «Дикий фрибет». Часть предложений можно использовать без внесения депозита.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность выиграть iPhone➖ Главный приз достанется только 1 участнику
➕ Четкие правила участия 

Заключение

Свернуть

BetBoom Rise of Legends 9 — турнир сильнейших киберспортивных команд Восточной Европы и Центральной Азии. Пари на любой матч соревнований может принести клиенту БК iPhone или крупный фрибет.

Валентин Васильев

