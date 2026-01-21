Ведомости
21 января 13:26
БК BetBoom
БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 500 000 рублей за прогноз и пари на UFC

500000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Покажите свое мастерство в прогнозах!

В преддверии турнира UFC 324 букмекер BetBoom запускает специальную акцию для любителей смешанных единоборств. Участники должны предсказать исход 3 поединков и оформить пари. Игроки с верными прогнозами будут вознаграждены фрибетами из общего банка 500 000 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 500 000 рублей за прогнозы и пари на UFC

Свернуть

Участник должен последовательно выполнить следующие действия:

1. Оформить регистрацию в BetBoom, если вы новый пользователь.

2. Найти сторис «Розыгрыш фрибетов» на сайте или в приложении букмекера.

3. Прогнозировать результаты 3 поединков UFC 324.

4. Разместить одиночную ставку на любой бой турнира с суммой от 2000 рублей и кэфом от 1.50.

Участнику предстоит сделать прогнозы на следующие события из мира UFC 324:

  • Бой Гейджи — Пимблет: выбрать победителя или ничью.
  • Бой Кортес-Асоста — Льюис: указать способ окончания поединка — нокаут, сабмишн или решение судей.
  • Бой О’Мэлли — Ядонг: выбрать победителя или ничью.

Только при правильном прогнозе всех 3 боев участник попадет в список получателей фрибета. В рамках промо разыгрывается 500 000 рублей. Букмекер BetBoom назовет всех победителей 26 января. Фрибеты будут разделены поровну между ними.

Как отыграть бонус BetBoom до 500 000 рублей за победу в промоакции

Свернуть

С помощью фрибета можно сделать 1 пари. Он действует неделю с даты зачисления и применим только к событиям с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Таблица содержит все важные характеристики акции.

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.01.2026 (23:59 МСК)

Исход вашего пари не влияет на участие в промо.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Солидный призовой фонд — 500 000 рублей➖ Для начисления фрибета нужно верно предсказать результаты всех 3 встреч
➕ Нет лимита на число призеров 

Заключение

Свернуть

Игроки с глубокими знаниями UFC будут иметь небольшое преимущество. Индивидуальная сумма фрибета варьируется в зависимости от количества участников, которые справятся с условиями.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
