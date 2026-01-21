БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 500 000 рублей за прогноз и пари на UFC

Партнерский проект
В преддверии турнира UFC 324 букмекер BetBoom запускает специальную акцию для любителей смешанных единоборств. Участники должны предсказать исход 3 поединков и оформить пари. Игроки с верными прогнозами будут вознаграждены фрибетами из общего банка 500 000 рублей.
Участник должен последовательно выполнить следующие действия:
1. Оформить регистрацию в BetBoom, если вы новый пользователь.
2. Найти сторис «Розыгрыш фрибетов» на сайте или в приложении букмекера.
3. Прогнозировать результаты 3 поединков UFC 324.
4. Разместить одиночную ставку на любой бой турнира с суммой от 2000 рублей и кэфом от 1.50.
Участнику предстоит сделать прогнозы на следующие события из мира UFC 324:
Только при правильном прогнозе всех 3 боев участник попадет в список получателей фрибета. В рамках промо разыгрывается 500 000 рублей. Букмекер BetBoom назовет всех победителей 26 января. Фрибеты будут разделены поровну между ними.
С помощью фрибета можно сделать 1 пари. Он действует неделю с даты зачисления и применим только к событиям с коэффициентами от 1.30 до 3.50.
Таблица содержит все важные характеристики акции.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.01.2026 (23:59 МСК)
Исход вашего пари не влияет на участие в промо.
Плюсы
Минусы
|➕ Солидный призовой фонд — 500 000 рублей
|➖ Для начисления фрибета нужно верно предсказать результаты всех 3 встреч
|➕ Нет лимита на число призеров
Игроки с глубокими знаниями UFC будут иметь небольшое преимущество. Индивидуальная сумма фрибета варьируется в зависимости от количества участников, которые справятся с условиями.