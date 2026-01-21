БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 500 000 рублей за прогноз и пари на UFC

Участник должен последовательно выполнить следующие действия:

1. Оформить регистрацию в BetBoom, если вы новый пользователь.

2. Найти сторис «Розыгрыш фрибетов» на сайте или в приложении букмекера.

3. Прогнозировать результаты 3 поединков UFC 324.

4. Разместить одиночную ставку на любой бой турнира с суммой от 2000 рублей и кэфом от 1.50.

Участнику предстоит сделать прогнозы на следующие события из мира UFC 324:

Бой Гейджи — Пимблет: выбрать победителя или ничью.

Бой Кортес-Асоста — Льюис: указать способ окончания поединка — нокаут, сабмишн или решение судей.

Бой О’Мэлли — Ядонг: выбрать победителя или ничью.

Только при правильном прогнозе всех 3 боев участник попадет в список получателей фрибета. В рамках промо разыгрывается 500 000 рублей. Букмекер BetBoom назовет всех победителей 26 января. Фрибеты будут разделены поровну между ними.