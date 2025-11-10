Билет в Дубай от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 30 000 рублей и поездка в ОАЭ за ставки на спорт

Партнерский проект
БК «БЕТСИТИ» представляет акцию «Билет в Дубай» с ценными призами для игроков. Участникам достаточно заключать квалификационные пари, чтобы накапливать купоны и приближаться к розыгрышу подарков. Победители получат поездку в ОАЭ на IBA PRO, фрибеты и эксклюзивные перчатки с автографом.
Следуйте условиям акции и получите шанс стать обладателем ценных призов:
1. Зайдите в личный кабинет на сайте или в приложении БК и найдите страницу акции «Билет в Дубай».
2. Активируйте свое участие.
3. Ставьте на любой спорт от 5000 рублей. Минимальный коэффициент — 1.50 для одиночных пари и 3.00 для экспрессов.
4. Накапливайте купоны в течение периода акции.
5. Дождитесь итогового розыгрыша.
Размер купона зависит от суммы пари. Чем крупнее ставка, тем больше баллов начисляется игроку.
Сумма ставки
Количество купонов
5000-9999 ₽
1
10 000-29 000 ₽
3
От 30 000 ₽ и выше
12
Победителей акции «Билет в Дубай» определят по результатам финального розыгрыша среди всех обладателей купонов. Итоги подведут 1 декабря 2025 года, а список счастливчиков опубликуют на странице промо не позднее 3 декабря.
Место
Приз
1-5
Поездка на турнир IBA PRO в ОАЭ с проживанием (11–14 декабря 2025 года)
6-10
Фрибет 30 000 ₽
11-15
Фрибет 10 000 ₽
16-20
Фрибет 5000 ₽
21-30
Перчатки с автографом боксера Мурата Гассиева
Фрибет действует 14 дней с момента попадания на счет. Использовать его нужно на одиночное или экспресс-пари с общим кэфом не выше 3.00. Если ставка сыграет, на основной баланс пользователя зачислят только чистый выигрыш, без учета суммы фрибета.
Ключевая информация о правилах промоакции собрана здесь.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
14 дней
Срок окончания акции
30.11.2025 (23:59 МСК)
Акция доступна онлайн и в наземных пунктах приема ставок.
Плюсы
Минусы
|➕ Разыгрываются поездка на боксерский турнир IBA PRO в ОАЭ, крупные фрибеты и боксерский мерч
|➖ Учитываются только пари с минимальной суммой от 5000 ₽
|➕ Прозрачная механика
Промоакция привлекает бетторов хорошим набором подарков. Главные победители получат возможность посетить ОАЭ и лично увидеть бои лучших мировых боксеров. Организатор оплачивает авиаперелет, проживание в отеле и трансфер. Основной ограничивающий фактор — минимальная сумма пари составляет 5000 рублей, что может быть некомфортно для новичков. При этом даже 1 ставка дает шанс оказаться в числе победителей.