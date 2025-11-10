Ведомости
БК БЕТСИТИФрибеты за депозит
Билет в Дубай от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 30 000 рублей и поездка в ОАЭ за ставки на спорт

Не упустите шанс лично увидеть легендарных боксеров в деле!

БК «БЕТСИТИ» представляет акцию «Билет в Дубай» с ценными призами для игроков. Участникам достаточно заключать квалификационные пари, чтобы накапливать купоны и приближаться к розыгрышу подарков. Победители получат поездку в ОАЭ на IBA PRO, фрибеты и эксклюзивные перчатки с автографом.

Как получить бонус БК БЕТСИТИ до 30 000 рублей и поездку в Дубай

Свернуть

Следуйте условиям акции и получите шанс стать обладателем ценных призов:

1. Зайдите в личный кабинет на сайте или в приложении БК и найдите страницу акции «Билет в Дубай».

2. Активируйте свое участие.

3. Ставьте на любой спорт от 5000 рублей. Минимальный коэффициент — 1.50 для одиночных пари и 3.00 для экспрессов.

4. Накапливайте купоны в течение периода акции.

5. Дождитесь итогового розыгрыша.

Размер купона зависит от суммы пари. Чем крупнее ставка, тем больше баллов начисляется игроку.

Сумма ставки

Количество купонов

5000-9999 ₽

1

10 000-29 000 ₽

3

От 30 000 ₽ и выше

12

Победителей акции «Билет в Дубай» определят по результатам финального розыгрыша среди всех обладателей купонов. Итоги подведут 1 декабря 2025 года, а список счастливчиков опубликуют на странице промо не позднее 3 декабря.

Место

Приз

1-5

Поездка на турнир IBA PRO в ОАЭ с проживанием (11–14 декабря 2025 года)

6-10

Фрибет 30 000 ₽

11-15

Фрибет 10 000 ₽

16-20

Фрибет 5000 ₽

21-30

Перчатки с автографом боксера Мурата Гассиева

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 30 000 рублей по акции Билет в Дубай

Свернуть

Фрибет действует 14 дней с момента попадания на счет. Использовать его нужно на одиночное или экспресс-пари с общим кэфом не выше 3.00. Если ставка сыграет, на основной баланс пользователя зачислят только чистый выигрыш, без учета суммы фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от БК БЕТСИТИ

Свернуть

Ключевая информация о правилах промоакции собрана здесь.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

5000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

14 дней

Срок окончания акции

30.11.2025 (23:59 МСК)

Акция доступна онлайн и в наземных пунктах приема ставок.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Разыгрываются поездка на боксерский турнир IBA PRO в ОАЭ, крупные фрибеты и боксерский мерч➖ Учитываются только пари с минимальной суммой от 5000 ₽
➕  Прозрачная механика 

Заключение

Свернуть

Промоакция привлекает бетторов хорошим набором подарков. Главные победители получат возможность посетить ОАЭ и лично увидеть бои лучших мировых боксеров. Организатор оплачивает авиаперелет, проживание в отеле и трансфер. Основной ограничивающий фактор — минимальная сумма пари составляет 5000 рублей, что может быть некомфортно для новичков. При этом даже 1 ставка дает шанс оказаться в числе победителей.

Валентин Васильев

