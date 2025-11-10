Билет в Дубай от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 30 000 рублей и поездка в ОАЭ за ставки на спорт

Следуйте условиям акции и получите шанс стать обладателем ценных призов:

1. Зайдите в личный кабинет на сайте или в приложении БК и найдите страницу акции «Билет в Дубай».

2. Активируйте свое участие.

3. Ставьте на любой спорт от 5000 рублей. Минимальный коэффициент — 1.50 для одиночных пари и 3.00 для экспрессов.

4. Накапливайте купоны в течение периода акции.

5. Дождитесь итогового розыгрыша.

Размер купона зависит от суммы пари. Чем крупнее ставка, тем больше баллов начисляется игроку.

Сумма ставки Количество купонов 5000-9999 ₽ 1 10 000-29 000 ₽ 3 От 30 000 ₽ и выше 12

Победителей акции «Билет в Дубай» определят по результатам финального розыгрыша среди всех обладателей купонов. Итоги подведут 1 декабря 2025 года, а список счастливчиков опубликуют на странице промо не позднее 3 декабря.