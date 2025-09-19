Ведомости
19 сентября 16:47ГлавнаяБонусы
БК БЕТСИТИФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы

БК БЕТСИТИ: фрибеты до 5000 рублей и IPhone 17 Pro за подписку на Telegram-канал

5000 ₽
Бонус
33 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Шанс получить премиальные гаджеты!

БК «БЕТСИТИ» подготовила особый розыгрыш к самым ожидаемым событиям осени — матчам Лиги чемпионов и премьере iPhone 17. Простое условие участия открывает доступ к борьбе за 50 призов, среди которых фрибеты и техника Apple.

Как получить бонус БК БЕТСИТИ до 5000 рублей и новейшие гаджеты

Свернуть

Сделайте необходимые шаги и станьте претендентом на ценные подарки:

1. Создайте аккаунт в БК «БЕТСИТИ», если вы еще не являетесь клиентом.

2. Оформите подписку на официальный Telegram-канал компании.

3. Перейдите к публикации с розыгрышем и кликните кнопку «ХОЧУ ПРИЗ».

Компания «БЕТСИТИ» подведет итоги конкурса 23 октября. Все подписчики, подтвердившие участие, будут включены в список претендентов. Победителей определит рандомайзер. Всего разыгрывается 50 наград.

Место

Приз

1

Смартфон iPhone 17 Pro Max

2

Умные часы Apple Watch SE

3

Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2

4-5

Фирменные футболки европейских топ-клубов (любая команда на выбор)

6-10

Фрибет 5000 ₽

11-20

Фрибет 3000 ₽

21-30

Фрибет 2500 ₽

31-50

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 5000 рублей

Свернуть

Выданный фрибет доступен ровно 30 дней, затем он автоматически сгорает. Разрешены одиночные пари и экспрессы. Максимальный коэффициент ограничен отметкой 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК БЕТСИТИ

Свернуть

Сводка главных деталей розыгрыша

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

23.10.2025 (18:00 МСК)

Подобные конкурсы проходят в БК каждый месяц.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Единственное требование для участия — подписка➖ Выбор призеров проводится случайным образом
➕  Для клиентов подготовлены премиальная техника и щедрый комплект бонусов 

Заключение

Свернуть

Легкое участие и ценные призы делают розыгрыш особенно заманчивым. Потратить пару секунд на участие проще простого, а выигрыши могут радовать годами. При этом нужно понимать, что конкуренция за призы будет очень серьезной.

Валентин Васильев

