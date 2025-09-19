БК БЕТСИТИ: фрибеты до 5000 рублей и IPhone 17 Pro за подписку на Telegram-канал

Сделайте необходимые шаги и станьте претендентом на ценные подарки:

1. Создайте аккаунт в БК «БЕТСИТИ», если вы еще не являетесь клиентом.

2. Оформите подписку на официальный Telegram-канал компании.

3. Перейдите к публикации с розыгрышем и кликните кнопку «ХОЧУ ПРИЗ».

Компания «БЕТСИТИ» подведет итоги конкурса 23 октября. Все подписчики, подтвердившие участие, будут включены в список претендентов. Победителей определит рандомайзер. Всего разыгрывается 50 наград.