БК БЕТСИТИ: фрибеты до 5000 рублей и IPhone 17 Pro за подписку на Telegram-канал

БК «БЕТСИТИ» подготовила особый розыгрыш к самым ожидаемым событиям осени — матчам Лиги чемпионов и премьере iPhone 17. Простое условие участия открывает доступ к борьбе за 50 призов, среди которых фрибеты и техника Apple.
Сделайте необходимые шаги и станьте претендентом на ценные подарки:
1. Создайте аккаунт в БК «БЕТСИТИ», если вы еще не являетесь клиентом.
2. Оформите подписку на официальный Telegram-канал компании.
3. Перейдите к публикации с розыгрышем и кликните кнопку «ХОЧУ ПРИЗ».
Компания «БЕТСИТИ» подведет итоги конкурса 23 октября. Все подписчики, подтвердившие участие, будут включены в список претендентов. Победителей определит рандомайзер. Всего разыгрывается 50 наград.
Место
Приз
1
Смартфон iPhone 17 Pro Max
2
Умные часы Apple Watch SE
3
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2
4-5
Фирменные футболки европейских топ-клубов (любая команда на выбор)
6-10
Фрибет 5000 ₽
11-20
Фрибет 3000 ₽
21-30
Фрибет 2500 ₽
31-50
Фрибет 1000 ₽
Выданный фрибет доступен ровно 30 дней, затем он автоматически сгорает. Разрешены одиночные пари и экспрессы. Максимальный коэффициент ограничен отметкой 3.00.
Сводка главных деталей розыгрыша
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.10.2025 (18:00 МСК)
Подобные конкурсы проходят в БК каждый месяц.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Единственное требование для участия — подписка
|➖ Выбор призеров проводится случайным образом
|➕ Для клиентов подготовлены премиальная техника и щедрый комплект бонусов
Легкое участие и ценные призы делают розыгрыш особенно заманчивым. Потратить пару секунд на участие проще простого, а выигрыши могут радовать годами. При этом нужно понимать, что конкуренция за призы будет очень серьезной.