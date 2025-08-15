БК БЕТСИТИ: фрибеты до 5000 рублей и IPhone 16 Max за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В тг-канале «БЕТСИТИ» стартует розыгрыш призов для подписчиков. Случайно выбранные игроки смогут забрать фрибеты до 5000 рублей, технику Apple и фирменные футболки. Участие в акции требует только подписки на канал.
Чтобы стать претендентом на призы, выполните перечисленные действия:
1. Создайте аккаунт в «БЕТСИТИ» или войдите в свой существующий профиль.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Найдите пост с розыгрышем и нажмите кнопку «ХОЧУ ПРИЗ».
Подведение итогов акции состоится 18.09.2025. В этот день рандомайзер определит 50 победителей, каждый из которых получит приз.
Место
Приз
1
IPhone 16 Max
2
Apple Watch SE
3
Apple Airpods Pro 2
4-5
Эксклюзивная майка любого европейского футбольного клуба
6-10
Фрибет 5000 ₽
11-20
Фрибет 3000 ₽
21-30
Фрибет 2500 ₽
31-50
Фрибет 1000 ₽
Срок действия фрибета — 30 дней. По истечению этого времени бонус станет недоступным. Использовать его нужно за 1 ставку, допустимы одиночные пари или экспрессы с кэфом до 3.00.
Сжатое изложение главных моментов акции.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
17.09.2025 (23:59 МСК)
Участие в акции разрешено только пользователям из России, которым исполнилось 18 лет.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В числе призов представлены айфон, гаджеты, фрибеты и фирменные аксессуары
|➖ Для определения призеров используется система случайного выбора
|➕ Для участия не нужен депозит
Всего пара кликов отделяет вас от шанса выиграть iPhone и другие ценные призы. В букмекерской среде такие розыгрыши редкость, так что стоит попробовать свои силы.