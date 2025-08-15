Ведомости
БК БЕТСИТИ: фрибеты до 5000 рублей и IPhone 16 Max за подписку на Telegram-канал

Выигрывайте без лишних условий!

В тг-канале «БЕТСИТИ» стартует розыгрыш призов для подписчиков. Случайно выбранные игроки смогут забрать фрибеты до 5000 рублей, технику Apple и фирменные футболки. Участие в акции требует только подписки на канал.

Как получить бонус БК БЕТСИТИ до 5000 рублей и технику Apple

Свернуть

Чтобы стать претендентом на призы, выполните перечисленные действия:

1. Создайте аккаунт в «БЕТСИТИ» или войдите в свой существующий профиль.

image not found

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Найдите пост с розыгрышем и нажмите кнопку «ХОЧУ ПРИЗ».

Подведение итогов акции состоится 18.09.2025. В этот день рандомайзер определит 50 победителей, каждый из которых получит приз.

Место

Приз

1

IPhone 16 Max

2

Apple Watch SE

3

Apple Airpods Pro 2

4-5

Эксклюзивная майка любого европейского футбольного клуба

6-10

Фрибет 5000 ₽

11-20

Фрибет 3000 ₽

21-30

Фрибет 2500 ₽

31-50

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 5000 рублей

Свернуть

Срок действия фрибета — 30 дней. По истечению этого времени бонус станет недоступным. Использовать его нужно за 1 ставку, допустимы одиночные пари или экспрессы с кэфом до 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК БЕТСИТИ

Свернуть

Сжатое изложение главных моментов акции.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

17.09.2025 (23:59 МСК)

Участие в акции разрешено только пользователям из России, которым исполнилось 18 лет.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ В числе призов представлены айфон, гаджеты, фрибеты и фирменные аксессуары➖ Для определения призеров используется система случайного выбора
➕  Для участия не нужен депозит 

Заключение

Свернуть

Всего пара кликов отделяет вас от шанса выиграть iPhone и другие ценные призы. В букмекерской среде такие розыгрыши редкость, так что стоит попробовать свои силы.

Валентин Васильев

