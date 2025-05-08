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8 мая 16:25ГлавнаяБонусы
БК Лига СтавокПромокоды

Промокод Лига Ставок: кешбэк до 5000 рублей за ставки на хоккей

5000 ₽
Бонус
17 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Кешбэк — до 5000 рублей!

Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает бетторам вернуть часть средств с хоккейных пари. В рамках акции «Жаркий лед» можно получить фрибет до 5000 рублей — 5% от суммы чистого выигрыша или проигрыша. Для участия достаточно активировать промокод HOCKEYMAY и заключать ставки на любые хоккейные события.

Как получить промокод БК Лига Ставок на 5% кешбэка

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Для активации промокода потребуется всего несколько простых шагов:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт БК «Лига Ставок».

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2. Активируйте до 25 мая промокод HOCKEYMAY.

3. Ставьте на хоккей — ординары или экспрессы с кэфом от 1.50.

Чтобы получить кешбэк, необходимо заключать пари минимум 7 дней в течение срока проведения акции. Возврат составит 5% (до 5000 рублей) от конечного результата — выигрышного или проигрышного. В акции также участвуют пари на шорт-хоккей и киберхоккей.

Как отыграть бонус БК Лига Ставок до 5000 рублей

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Фрибет начислят до 3 июня. Использовать его можно в течение 7 дней на одинарное пари без ограничений по коэффициенту.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Лиге Ставок

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Чтобы получить выигрыш, сделайте следующее:

  1. Откройте сайт или мобильное приложение БК «Лига Ставок» и войдите в личный кабинет.
  2. Перейдите в раздел «Вывод средств».
  3. Впишите нужную сумму для снятия.
  4. Нажмите на кнопку оформления заявки.
  5. Введите код из SMS в соответствующее поле для подтверждения транзакции.
  6. Дождитесь поступления средств.

Вывод денег возможен исключительно на те платежные реквизиты, с которых ранее пополнялся счет. При первом депозите используемая карта или электронный кошелек автоматически закрепляются за игровым аккаунтом.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании кешбэка до 5000 рублей от Лиги Ставок

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В акции предусмотрены ограничения, с которыми стоит ознакомиться.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

25.05.2025 (23:59 МСК)

Пари с возвратом, выкупом или сделанные с использованием фрибетов не учитываются.

Личный опыт эксперта при использовании промокода до 5000 рублей от БК Лига Ставок

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Май станет настоящим праздником для поклонников хоккея. Начнется мировое первенство, а также будут продолжаться напряженные серии в Кубках Гагарина и Стэнли. Почти каждый день нас ожидают интересные матчи.

Предложение от БК «Лига Ставок» идеально подходит для этой захватывающей атмосферы. Приятно, что возврат средств предоставляется не только за проигрыши, но и за выигрыши, что делает акцию еще более выгодной.

Этот бонус служит прекрасным стимулом для болельщиков и позволяет извлечь дополнительную выгоду от активных ставок. Условия просты, участвовать могут как новички, так и опытные игроки.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Лига Ставок

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Бонусные средства не начислят, если:

  • Ставки были сделаны на события вне категории «Хоккей».
  • Использовались фрибеты, а не реальные средства.
  • Промокод был введен с ошибкой.
  • Ваш аккаунт не прошел верификацию.

Одним из ключевых условий участия в акции является заключение пари минимум в течение 7 дней в мае. Многие игроки упускают этот момент, считая, что достаточно просто активировать промокод и сделать одну или несколько ставок. Однако без соблюдения данной активности бонусные средства также не начислят.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Кешбэк начисляется и за выигрыш, и за проигрыш➖ Сумма возврата ограничена 5000 рублями
➕ Понятные правила 

Сравнение кешбэка Лиги Ставок до 5000 рублей с предложениями других БК

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Делимся рядом альтернативных акций от проверенных букмекеров.

Условия

Мелбет

PARI

БЕТСИТИ

Название

Кешбэк для своих

Кешбэк для новых и действующих игроков

Кешбэк для новых и действующих игроков

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

30%

25%

Минимальный коэффициент

1.10

1.01

1.20

Срок отыгрыша

5 дней

30 дней

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Настоящий подарок для болельщиков в разгар хоккейного сезона. Бетторы получают шанс заработать дополнительно на любимом спорте. Возврат средств не только с проигрышей, но и с выигрышей делает акцию особенно привлекательной. 

Валентин Васильев

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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