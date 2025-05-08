Промокод Лига Ставок: кешбэк до 5000 рублей за ставки на хоккей

Партнерский проект
Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает бетторам вернуть часть средств с хоккейных пари. В рамках акции «Жаркий лед» можно получить фрибет до 5000 рублей — 5% от суммы чистого выигрыша или проигрыша. Для участия достаточно активировать промокод HOCKEYMAY и заключать ставки на любые хоккейные события.
Для активации промокода потребуется всего несколько простых шагов:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт БК «Лига Ставок».
2. Активируйте до 25 мая промокод HOCKEYMAY.
3. Ставьте на хоккей — ординары или экспрессы с кэфом от 1.50.
Чтобы получить кешбэк, необходимо заключать пари минимум 7 дней в течение срока проведения акции. Возврат составит 5% (до 5000 рублей) от конечного результата — выигрышного или проигрышного. В акции также участвуют пари на шорт-хоккей и киберхоккей.
Фрибет начислят до 3 июня. Использовать его можно в течение 7 дней на одинарное пари без ограничений по коэффициенту.
Чтобы получить выигрыш, сделайте следующее:
Вывод денег возможен исключительно на те платежные реквизиты, с которых ранее пополнялся счет. При первом депозите используемая карта или электронный кошелек автоматически закрепляются за игровым аккаунтом.
В акции предусмотрены ограничения, с которыми стоит ознакомиться.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.05.2025 (23:59 МСК)
Пари с возвратом, выкупом или сделанные с использованием фрибетов не учитываются.
Май станет настоящим праздником для поклонников хоккея. Начнется мировое первенство, а также будут продолжаться напряженные серии в Кубках Гагарина и Стэнли. Почти каждый день нас ожидают интересные матчи.
Предложение от БК «Лига Ставок» идеально подходит для этой захватывающей атмосферы. Приятно, что возврат средств предоставляется не только за проигрыши, но и за выигрыши, что делает акцию еще более выгодной.
Этот бонус служит прекрасным стимулом для болельщиков и позволяет извлечь дополнительную выгоду от активных ставок. Условия просты, участвовать могут как новички, так и опытные игроки.
Бонусные средства не начислят, если:
Одним из ключевых условий участия в акции является заключение пари минимум в течение 7 дней в мае. Многие игроки упускают этот момент, считая, что достаточно просто активировать промокод и сделать одну или несколько ставок. Однако без соблюдения данной активности бонусные средства также не начислят.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Кешбэк начисляется и за выигрыш, и за проигрыш
|➖ Сумма возврата ограничена 5000 рублями
|➕ Понятные правила
Делимся рядом альтернативных акций от проверенных букмекеров.
Настоящий подарок для болельщиков в разгар хоккейного сезона. Бетторы получают шанс заработать дополнительно на любимом спорте. Возврат средств не только с проигрышей, но и с выигрышей делает акцию особенно привлекательной.
Партнерский проект