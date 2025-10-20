Ведомости
20 октября 12:01
БК ФонбетАкции
logo

FONPASS: Сезон 12 от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей за выполнение киберспортивных заданий

5000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Собирайте поинты, открывайте сокровищницы и выигрывайте эксклюзивные призы!

У букмекера Fonbet стартовала акция «ФОНПАСС: Сезон 12». За активность в киберспортивных заданиях участники накапливают баллы и получают кейсы со скинами или фрибетами. Первые 5000 человек с 30 000 баллов получают фрибет 5000 рублей. Позже БК разыграет еще 10 уникальных призов. Начисление бонусов происходит автоматически.

Как получить бонус БК Фонбет до 5000 рублей за участие в промо FONPASS сезон 12

Свернуть

Акция включает в себя несколько важных этапов:

1. Войти в личный кабинет Fonbet или создать новый аккаунт.

2. Пройти идентификацию, если она ранее не выполнялась.

3. Привязать аккаунт Steam к профилю.

4. Кликнуть кнопку «Играть» на странице акции FONPASS.

5. Участвовать в заданиях акции по Dota 2 и CS2.

6. Повышать уровень, зарабатывать баллы и открывать сокровищницы с наградами.

Поинты начисляются за ставки и игровую активность в Dota 2 и CS2. Их количество зависит от сложности и типа задания. Накопленные баллы повышают уровень участника и открывают доступ к сокровищницам с призами. Поинты суммируются на протяжении всего периода промо и не сгорают. Среди предлагаемых заданий:

  • Сделать ставки на 500 рублей.
  • Совершить выигрышное пари с кэфом не ниже 2.00.
  • Собрать экспресс.
  • Внести депозит в размере 300 рублей.
  • Заключать ставки на протяжении 3 дней подряд.

Ключевой порог — 30 000 поинтов. Участники, набравшие эту сумму, автоматически получают фрибет 5000 рублей (для первых 5000 человек), а также участвуют в розыгрыше 10 дополнительных подарков — редких внутриигровых скинов.

Конкретный вид приза для каждого победителя определяется по усмотрению организатора. При этом БК может заменить скин на фрибет или другой бонус равнозначной ценности. Призы выдаются только при привязанном Steam-аккаунте с открытым инвентарем.

Как отыграть бонус Фонбет до 5000 рублей за выполнение киберспортивных заданий

Свернуть

Фрибет предназначен для использования в 1 пари. Это должна быть одиночная ставка с максимальным коэффициентом 10.00. Срок действия фрибета ограничен и составляет 7 дней с момента его зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Фонбет

Свернуть

Ключевые детали участия собраны в таблице.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.11.2025 (11:59 МСК)

Принять участие могут только пользователи 18+, зарегистрированные и идентифицированные в Fonbet.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Увлекательная интерактивная механика➖ Содержимое сокровищниц определяется случайным образом
➕ Акция позволяет одновременно получать фрибеты и скины для Dota 2 и CS2 

Заключение

Свернуть

Даже новички легко справятся со стартовыми заданиями, они простые и понятные. Система уровней и сокровищниц делает участие увлекательным и динамичным. Результаты кейсов непредсказуемы, поэтому каждый приз становится сюрпризом. Самые активные игроки получают шанс выиграть эксклюзивные скины, что особенно ценно для поклонников киберспорта.

Валентин Васильев

