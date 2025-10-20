FONPASS: Сезон 12 от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей за выполнение киберспортивных заданий

Акция включает в себя несколько важных этапов:

1. Войти в личный кабинет Fonbet или создать новый аккаунт.

2. Пройти идентификацию, если она ранее не выполнялась.

3. Привязать аккаунт Steam к профилю.

4. Кликнуть кнопку «Играть» на странице акции FONPASS.

5. Участвовать в заданиях акции по Dota 2 и CS2.

6. Повышать уровень, зарабатывать баллы и открывать сокровищницы с наградами.

Поинты начисляются за ставки и игровую активность в Dota 2 и CS2. Их количество зависит от сложности и типа задания. Накопленные баллы повышают уровень участника и открывают доступ к сокровищницам с призами. Поинты суммируются на протяжении всего периода промо и не сгорают. Среди предлагаемых заданий:

Сделать ставки на 500 рублей.

Совершить выигрышное пари с кэфом не ниже 2.00.

Собрать экспресс.

Внести депозит в размере 300 рублей.

Заключать ставки на протяжении 3 дней подряд.

Ключевой порог — 30 000 поинтов. Участники, набравшие эту сумму, автоматически получают фрибет 5000 рублей (для первых 5000 человек), а также участвуют в розыгрыше 10 дополнительных подарков — редких внутриигровых скинов.

Конкретный вид приза для каждого победителя определяется по усмотрению организатора. При этом БК может заменить скин на фрибет или другой бонус равнозначной ценности. Призы выдаются только при привязанном Steam-аккаунте с открытым инвентарем.