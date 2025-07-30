Акция от БК Фонбет: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на Кубок России по футболу

Стать обладателем фрибета можно при полном соблюдении инструкции:

1. Выполните вход в личный кабинет на сайте Fonbet либо через приложение для смартфонов.

2. Найдите турнир, посвященный матчам Кубка России, и подтвердите участие.

3. Совершайте пари на события турнира с кэфом от 1.30 и суммой от 500 рублей. Принимаются ординары и экспрессы.

4. Следите за прогрессом в рейтинге участников и зарабатывайте баллы за каждую квалифицирующую ставку.

Зачетные очки в рейтинге начисляются исключительно за победные пари. Учитываются только ставки на матчи в рамках футбольного Кубка России. Итоговое количество баллов соответствует чистому выигрышу. Турнир завершится 1 августа в 11:59 МСК.

Промоакция предполагает награждение 2000 лучших пользователей. В зависимости от итоговой позиции, каждый из них получит фрибет от 500 до 250 000 рублей. Чем выше участник в таблице, тем крупнее фрибет. Общий объем призов — 5 000 000 рублей.