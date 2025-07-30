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30 июля 9:08ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

Акция от БК Фонбет: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на Кубок России по футболу

250000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Вступайте в борьбу за часть 5 000 000 рублей!

БК «Фонбет» начала новый сезон турниром, посвященным играм Кубка России по футболу. Участники делают ставки, собирают очки и соревнуются за попадание в число лучших игроков. Размер фрибетов варьируется в зависимости от позиции в таблице. Максимальный бонус составляет 250 000 рублей.

Как получить бонус Фонбет до 250 000 рублей за пари на Кубок России

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Стать обладателем фрибета можно при полном соблюдении инструкции:

1. Выполните вход в личный кабинет на сайте Fonbet либо через приложение для смартфонов.

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2. Найдите турнир, посвященный матчам Кубка России, и подтвердите участие.

3. Совершайте пари на события турнира с кэфом от 1.30 и суммой от 500 рублей. Принимаются ординары и экспрессы.

4. Следите за прогрессом в рейтинге участников и зарабатывайте баллы за каждую квалифицирующую ставку.

Зачетные очки в рейтинге начисляются исключительно за победные пари. Учитываются только ставки на матчи в рамках футбольного Кубка России. Итоговое количество баллов соответствует чистому выигрышу. Турнир завершится 1 августа в 11:59 МСК.

Промоакция предполагает награждение 2000 лучших пользователей. В зависимости от итоговой позиции, каждый из них получит фрибет от 500 до 250 000 рублей. Чем выше участник в таблице, тем крупнее фрибет. Общий объем призов — 5 000 000 рублей.

Как отыграть бонус Фонбет за участие в турнире Кубок России

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Фрибеты по акции остаются доступными для использования в течение 7 дней после поступления на счет. Их можно применить исключительно для одиночных ставок. При этом букмекер не устанавливает минимального или максимального коэффициента.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 000 рублей от БК Фонбет

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Основные нюансы предложения оформлены в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.08.2025 (11:59 МСК)

Если ставка была отменена, возвращена или игрок отказался от нее, она не идет в зачет турнира.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Впечатляющее количество призов — 5 000 000 рублей➖ Баллы добавляются лишь за пари с положительным исходом
➕ Максимально доступные и понятные правила 

Заключение

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Главным условием является не объем заключенных пари на встречи Кубка России, а их результат. В рейтинг попадают только победные ставки. Количество доступных фрибетов позволяет большему числу пользователей стать призерами.

Валентин Васильев

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