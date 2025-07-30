Акция от БК Фонбет: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на Кубок России по футболу

Партнерский проект
БК «Фонбет» начала новый сезон турниром, посвященным играм Кубка России по футболу. Участники делают ставки, собирают очки и соревнуются за попадание в число лучших игроков. Размер фрибетов варьируется в зависимости от позиции в таблице. Максимальный бонус составляет 250 000 рублей.
Стать обладателем фрибета можно при полном соблюдении инструкции:
1. Выполните вход в личный кабинет на сайте Fonbet либо через приложение для смартфонов.
2. Найдите турнир, посвященный матчам Кубка России, и подтвердите участие.
3. Совершайте пари на события турнира с кэфом от 1.30 и суммой от 500 рублей. Принимаются ординары и экспрессы.
4. Следите за прогрессом в рейтинге участников и зарабатывайте баллы за каждую квалифицирующую ставку.
Зачетные очки в рейтинге начисляются исключительно за победные пари. Учитываются только ставки на матчи в рамках футбольного Кубка России. Итоговое количество баллов соответствует чистому выигрышу. Турнир завершится 1 августа в 11:59 МСК.
Промоакция предполагает награждение 2000 лучших пользователей. В зависимости от итоговой позиции, каждый из них получит фрибет от 500 до 250 000 рублей. Чем выше участник в таблице, тем крупнее фрибет. Общий объем призов — 5 000 000 рублей.
Фрибеты по акции остаются доступными для использования в течение 7 дней после поступления на счет. Их можно применить исключительно для одиночных ставок. При этом букмекер не устанавливает минимального или максимального коэффициента.
Основные нюансы предложения оформлены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.08.2025 (11:59 МСК)
Если ставка была отменена, возвращена или игрок отказался от нее, она не идет в зачет турнира.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Впечатляющее количество призов — 5 000 000 рублей
|➖ Баллы добавляются лишь за пари с положительным исходом
|➕ Максимально доступные и понятные правила
Главным условием является не объем заключенных пари на встречи Кубка России, а их результат. В рейтинг попадают только победные ставки. Количество доступных фрибетов позволяет большему числу пользователей стать призерами.