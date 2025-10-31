БК Фонбет: фрибеты до 10 000 рублей и джерси Mouz за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
БК Fonbet и киберспортивный коллектив MOUZ проводят совместный розыгрыш в Telegram. Участники смогут побороться за фирменный мерч команды и фрибеты номиналом до 10 000 рублей. Чтобы принять участие, достаточно подписаться на 2 канала.
Для участия в розыгрыше призов нужно соблюсти указанные требования:
1️. Пройдите регистрацию на сайте Fonbet, если у вас еще нет аккаунта.
2️. Подпишитесь на Telegram-каналы MOUZ и FONBET Esports.
3. Нажмите на кнопку «ХОЧУ» под постом о розыгрыше.
Результаты конкурса будут объявлены 7 ноября. Победителям достанутся следующие призы.
Место
Подарок
Фрибет
1-3
Игровое джерси MOUZ
10 000 ₽
4-10
Дескмат MOUZ
5000 ₽
11-15
—
3000 ₽
Победители узнают, как использовать фрибет, сразу после его поступления на счет. Обычно срок его действия составляет 7 дней. Ставки принимаются только одиночные с коэффициентом до 3.00.
Все сведения о предложении доступны в удобной таблице.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.11.2025 (12:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Ценные призы — игровые джерси и дескматы MOUZ, а также фрибеты до 10 000 ₽
|➖ Количество подарков ограничено, всего их 15
|➕ Простые условия участия
Фанаты киберспорта оценят по достоинству фирменную атрибутику популярной команды. Возможность получить такие хорошие призы без ставки и депозита выпадает не каждый день. Бетторов акция тоже не оставит равнодушными.