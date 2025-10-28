БК Фонбет: промокод MYACH25 до 25 000 рублей за регистрацию и ставку

Участник имеет право на приз только при выполнении всех обязательных условий мероприятия:

1. Заполнить форму регистрации на странице акции.

2. Указать промокод MYACH25.

3. Пройти идентификацию на сайте БК.

4. В личном кабинете в специальном виджете нажать кнопку «Участвовать в розыгрыше».

5. Сделать ставку на любое спортивное событие на 1000 рублей.

Формат пари и коэффициент не ограничены. Организатор подготовил для победителей следующие призы.





Место Приз 1 Просмотр матча Лиги чемпионов Челси — Барселона с представителями Telegram-канала МЯЧ Production 2-3 Фрибет 25 000 ₽ 4-6 Фрибет 10 000 ₽ 7-10 Фрибет 5000 ₽

Поездка в Москву для обладателя главного приза полностью оплачивается организатором акции. Приз включает в себя билеты до Москвы и обратно по России, а также проживание в четырехзвездочном отеле на 1 ночь.