БК Фонбет: промокод MYACH25 до 25 000 рублей за регистрацию и ставку

25000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Выиграйте фрибеты или просмотр матча ЛЧ в компании МЯЧ Production!

БК Fonbet запустила очередную активность для новых клиентов. Главный приз — просмотр матча Лиги чемпионов совместно с представителями Telegram-канала МЯЧ Production в Москве. Кроме того, разыгрываются фрибеты номиналом до 25 000 рублей. Чтобы участвовать, необходимо зарегистрироваться на специальной странице с промокодом MYACH25, пройти идентификацию и сделать ставку на сумму не менее 1000 рублей. 

Как получить бонус до 25 000 от БК Фонбет за регистрацию

Свернуть

Участник имеет право на приз только при выполнении всех обязательных условий мероприятия:

1. Заполнить форму регистрации на странице акции.

2. Указать промокод MYACH25.

3. Пройти идентификацию на сайте БК.

4. В личном кабинете в специальном виджете нажать кнопку «Участвовать в розыгрыше».

5. Сделать ставку на любое спортивное событие на 1000 рублей.

Формат пари и коэффициент не ограничены. Организатор подготовил для победителей следующие призы.

 

Место

Приз

1

Просмотр матча Лиги чемпионов Челси — Барселона с представителями Telegram-канала МЯЧ Production

2-3

Фрибет 25 000 ₽

4-6

Фрибет 10 000 ₽

7-10

Фрибет 5000 ₽

Поездка в Москву для обладателя главного приза полностью оплачивается организатором акции. Приз включает в себя билеты до Москвы и обратно по России, а также проживание в четырехзвездочном отеле на 1 ночь.

Как отыграть бонус Фонбет до 25 000 рублей за регистрацию и ставку

Свернуть

Поездка в Москву на просмотр матча не требует отыгрыша. Начисленные фрибеты действуют в течение 7 календарных дней с момента зачисления и могут использоваться для одиночных пари с коэффициентом до 3.00. В случае успешного исхода ставки на баланс пользователя зачисляется только чистый выигрыш, номинал фрибета не возвращается.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от БК Фонбет

Свернуть

В таблице отражены главные условия проведения акции.

 

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.11.2025 (23:59 МСК)

Участвуя в обсуждениях в телеграм-канале Fonbet Esports, можно выиграть фрибет в 10 000 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность посмотреть ЛЧ вместе с представителями Telegram-канала МЯЧ Production➖ Участие в акции предусмотрено исключительно для новых пользователей сервиса
➕ Фрибеты крупного номинала 

Заключение

Свернуть

Промо отлично сочетается с бонусом Fonbet до 15 000 при регистрации. Здесь участники могут получить дополнительные фрибеты для ставок или выиграть поездку в Москву на просмотр матча Лиги чемпионов в приятной компании.

Валентин Васильев

