БК Фонбет: промокод MYACH25 до 25 000 рублей за регистрацию и ставку

Партнерский проект
БК Fonbet запустила очередную активность для новых клиентов. Главный приз — просмотр матча Лиги чемпионов совместно с представителями Telegram-канала МЯЧ Production в Москве. Кроме того, разыгрываются фрибеты номиналом до 25 000 рублей. Чтобы участвовать, необходимо зарегистрироваться на специальной странице с промокодом MYACH25, пройти идентификацию и сделать ставку на сумму не менее 1000 рублей.
Участник имеет право на приз только при выполнении всех обязательных условий мероприятия:
1. Заполнить форму регистрации на странице акции.
2. Указать промокод MYACH25.
3. Пройти идентификацию на сайте БК.
4. В личном кабинете в специальном виджете нажать кнопку «Участвовать в розыгрыше».
5. Сделать ставку на любое спортивное событие на 1000 рублей.
Формат пари и коэффициент не ограничены. Организатор подготовил для победителей следующие призы.
Место
Приз
1
Просмотр матча Лиги чемпионов Челси — Барселона с представителями Telegram-канала МЯЧ Production
2-3
Фрибет 25 000 ₽
4-6
Фрибет 10 000 ₽
7-10
Фрибет 5000 ₽
Поездка в Москву для обладателя главного приза полностью оплачивается организатором акции. Приз включает в себя билеты до Москвы и обратно по России, а также проживание в четырехзвездочном отеле на 1 ночь.
Поездка в Москву на просмотр матча не требует отыгрыша. Начисленные фрибеты действуют в течение 7 календарных дней с момента зачисления и могут использоваться для одиночных пари с коэффициентом до 3.00. В случае успешного исхода ставки на баланс пользователя зачисляется только чистый выигрыш, номинал фрибета не возвращается.
В таблице отражены главные условия проведения акции.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.11.2025 (23:59 МСК)
Участвуя в обсуждениях в телеграм-канале Fonbet Esports, можно выиграть фрибет в 10 000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность посмотреть ЛЧ вместе с представителями Telegram-канала МЯЧ Production
|➖ Участие в акции предусмотрено исключительно для новых пользователей сервиса
|➕ Фрибеты крупного номинала
Промо отлично сочетается с бонусом Fonbet до 15 000 при регистрации. Здесь участники могут получить дополнительные фрибеты для ставок или выиграть поездку в Москву на просмотр матча Лиги чемпионов в приятной компании.