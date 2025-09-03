PUBSTOMP TI14 от БК Фонбет: промокод до 1 000 000 рублей за регистрацию и ставку

Партнерский проект
Фанатам Dota 2 понравится акция от букмекера FONBET с призовым фондом до 1 000 000 рублей. Новым пользователям доступен промокод TI14NEW для оформления первых ставок на киберспорт.
Промокод активируется согласно этой инструкции:
1. Зарегистрироваться в FONBET c промокодом TI14NEW.
2. Сделать ставку (ординар или экспресс) на киберспортивное событие на сумму от 2000 рублей.
3. Принять участие в мероприятии PUBSTOMP.
Акция рассчитана на новых пользователей БК. Минимальный коэффициент ставки — 2.00. Розыгрыш фрибетов из призового пула на 1 000 000 рублей пройдет 14.09.2025 во время PUBSTOMP TI14 в Планетарии 1 в Санкт-Петербурга. Кроме того, пришедших на мероприятие ждет трансляция финала The International.
Правила использования станут доступны в личном кабинете игрока после зачисления фрибета. Обычно он действителен в течение 7 дней. Разрешается только одиночная ставка на любое событие без ограничений по коэффициенту.
С помощью таблицы легко понять все требования для участия.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.09.2025 (11:59 МСК)
Кроме того, победители смогут забрать редкие внутриигровые скины.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Возможность стать частью PUBSTOMP TI14
|➖ Нужно личное присутствие на мероприятии в Санкт-Петербурге
|➕ На кону 1 000 000 рублей фрибетами
|➖Акция предназначена только для новичков
Акция будет особенно актуальна для жителей Санкт-Петербурга и тех, кто готов приехать на офлайн-встречу. Новым пользователям предоставляется возможность почувствовать атмосферу киберспортивного финала и одновременно получить значительный фрибет для ставок.