PUBSTOMP TI14 от БК Фонбет: промокод до 1 000 000 рублей за регистрацию и ставку

Промокод активируется согласно этой инструкции:

1. Зарегистрироваться в FONBET c промокодом TI14NEW.

2. Сделать ставку (ординар или экспресс) на киберспортивное событие на сумму от 2000 рублей.

3. Принять участие в мероприятии PUBSTOMP.

Акция рассчитана на новых пользователей БК. Минимальный коэффициент ставки — 2.00. Розыгрыш фрибетов из призового пула на 1 000 000 рублей пройдет 14.09.2025 во время PUBSTOMP TI14 в Планетарии 1 в Санкт-Петербурга. Кроме того, пришедших на мероприятие ждет трансляция финала The International.