3 сентября 15:40
Промокод Фонбет

PUBSTOMP TI14 от БК Фонбет: промокод до 1 000 000 рублей за регистрацию и ставку

1000000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Почувствуйте атмосферу финала The International и получите эксклюзивный бонус!

Фанатам Dota 2 понравится акция от букмекера FONBET с призовым фондом до 1 000 000 рублей. Новым пользователям доступен промокод TI14NEW для оформления первых ставок на киберспорт. 

Как получить промокод Фонбет за регистрацию и ставку на киберспорт

Свернуть

Промокод активируется согласно этой инструкции:

1. Зарегистрироваться в FONBET c промокодом TI14NEW.

2. Сделать ставку (ординар или экспресс) на киберспортивное событие на сумму от 2000 рублей.

3. Принять участие в мероприятии PUBSTOMP.

Акция рассчитана на новых пользователей БК. Минимальный коэффициент ставки — 2.00. Розыгрыш фрибетов из призового пула на 1 000 000 рублей пройдет 14.09.2025 во время PUBSTOMP TI14 в Планетарии 1 в Санкт-Петербурга. Кроме того, пришедших на мероприятие ждет трансляция финала The International.

Как отыграть бонус Фонбет за регистрацию и ставку на киберспорт

Свернуть

Правила использования станут доступны в личном кабинете игрока после зачисления фрибета. Обычно он действителен в течение 7 дней. Разрешается только одиночная ставка на любое событие без ограничений по коэффициенту.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Фонбета

Свернуть

С помощью таблицы легко понять все требования для участия.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально 

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.09.2025 (11:59 МСК)

Кроме того, победители смогут забрать редкие внутриигровые скины.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Возможность стать частью PUBSTOMP TI14➖ Нужно личное присутствие на мероприятии в Санкт-Петербурге
➕ На кону 1 000 000 рублей фрибетами➖Акция предназначена только для новичков

Заключение

Свернуть

Акция будет особенно актуальна для жителей Санкт-Петербурга и тех, кто готов приехать на офлайн-встречу. Новым пользователям предоставляется возможность почувствовать атмосферу киберспортивного финала и одновременно получить значительный фрибет для ставок.

Валентин Васильев

