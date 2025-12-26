Тур на сборы ЦСКА от БК Фонбет: поездка в Абу-Даби на сборы армейцев

Партнерский проект
Fonbet анонсировал необычный конкурс для фанатов ЦСКА. Клиенты компании получают возможность выиграть тур в Абу-Даби на время сборов «армейцев». Оплату перелета, трансферы и размещение бетторов в пятизвездочном отеле букмекерская контора берет на себя.
Оператор выпустил типичные для подобных промоакций условия участия. Беттору следует выполнить ряд действий:
Все пари, заключенные после указанной даты, не участвуют в розыгрыше. Букмекер засчитывает ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.70. Минимальная сумма пари — 5000 рублей. Победитель конкурса определится случайным образом.
Указанный подарок не требует никакого отыгрыша. Букмекерская компания отправит победителя розыгрыша и еще одного человека по его приглашению без указанных условий.
Все подробности промоакции сведены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
—
Минимальный депозит
5000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
21.01.2026 (23:59 МСК)
В таблице указана последняя дата вручения призов. Распределение завершится 21 января. Именно поэтому игроку нужно сделать ставку до указанного срока.
Плюсы
Минусы
|➕ Случайный выбор победителя
|➖ Только один приз
|➕ При выборе ставки нужно учитывать только коэффициент
Представленная промоакция — возможность испытать удачу и выиграть путешествие на сборы ЦСКА. Участие максимально справедливое, ведь засчитывается единственная ставка игрока. Дополнительные активности не добавляют шансов.