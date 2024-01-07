«Фонбет»: фрибет за регистрацию 2000 рублей

Для участия в этой акции, как, впрочем, и в любой другой, игроку нужно «представиться» - то есть завести аккаунт на официальном сайте. В данном случае потребуется еще пройти идентификацию до уровня «Основной». После этого беттору станут доступны четыре фрибета на 2000 рублей в сумме. Но пустить их в дело можно только через мобильное приложение.

Регистрация в БК «Фонбет» – пошаговая инструкция

Имейте в виду: бонус следует использовать в течение семи дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом не выше 5,00.