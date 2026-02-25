Конкурс прогнозов на Лигу PARI: розыгрыш фрибетов на 1 000 000 рублей

Участие в акции подразумевает, что игрок:

1. Создаст аккаунт в «Пари».

2. Заполнит прогнозы на все 9 матчей тура на странице конкурса.

3. Подтвердит свой выбор.

4. Разместит ставку на футбол минимум на 500 рублей с кэфом 1.70 или выше.

Фрибеты на общую сумму 1 000 000 рублей распределяются между участниками промоакции. Категория победителя определяется по числу угаданных исходов.

Количество верных прогнозов Призовой банк 6 400 000 ₽ 7 300 000 ₽ 8 200 000 ₽ 9 100 000 ₽

Если в одной группе оказывается несколько участников, приз делится поровну между ними.