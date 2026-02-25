Конкурс прогнозов на Лигу PARI: розыгрыш фрибетов на 1 000 000 рублей

Ведомости
Фрибеты ждут самых точных прогнозистов!

Букмекер «Пари» приглашает фанатов российского футбола принять участие в конкурсе прогнозов на матчи 22 тура Лиги PARI. Участникам предлагается предугадать исход 9 встреч турнира. Фрибеты на 1 000 000 рублей будут распределены среди тех, кто правильно спрогнозирует минимум 6 исходов. 

Как получить бонус PARI до 1 000 000 рублей за ставку и прогнозы на футбол

Свернуть

Участие в акции подразумевает, что игрок:

1. Создаст аккаунт в «Пари».

2. Заполнит прогнозы на все 9 матчей тура на странице конкурса.

3. Подтвердит свой выбор.

4. Разместит ставку на футбол минимум на 500 рублей с кэфом 1.70 или выше.

Фрибеты на общую сумму 1 000 000 рублей распределяются между участниками промоакции. Категория победителя определяется по числу угаданных исходов. 

Количество верных прогнозов

Призовой банк

6

400 000 ₽

7

300 000 ₽

8

200 000 ₽

9

100 000 ₽

Если в одной группе оказывается несколько участников, приз делится поровну между ними.

Как отыграть бонус Пари до 1 000 000 рублей за прогнозы и ставку на футбол

Свернуть

После получения фрибет остается действительным 5 суток. Он подходит для пари с коэффициентом до 3.00 и применяется к ординарам и экспрессам.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Пари

Свернуть

Перейдем к разбору всех требований промо.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Экспресс, ординар 

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

27.02.2026 (17:00 МСК)

Список победителей будет опубликован на странице конкурса.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Шанс выиграть ощутимый фрибет даже при частичном угадывании исходов➖ Необходимость сделать ставку на реальные деньги
➕ Нет лимита на количество победителей 

Заключение

Свернуть

Призовой фонд промоакции поражает своей щедростью. Игроки, угадавшие хотя бы 6 исходов, могут рассчитывать на солидный фрибет. Его использование не вызывает сложностей, букмекер установил разумные условия для отыгрыша.

Валентин Васильев

