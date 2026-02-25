Конкурс прогнозов на Лигу PARI: розыгрыш фрибетов на 1 000 000 рублей

Партнерский проект
Букмекер «Пари» приглашает фанатов российского футбола принять участие в конкурсе прогнозов на матчи 22 тура Лиги PARI. Участникам предлагается предугадать исход 9 встреч турнира. Фрибеты на 1 000 000 рублей будут распределены среди тех, кто правильно спрогнозирует минимум 6 исходов.
Участие в акции подразумевает, что игрок:
1. Создаст аккаунт в «Пари».
2. Заполнит прогнозы на все 9 матчей тура на странице конкурса.
3. Подтвердит свой выбор.
4. Разместит ставку на футбол минимум на 500 рублей с кэфом 1.70 или выше.
Фрибеты на общую сумму 1 000 000 рублей распределяются между участниками промоакции. Категория победителя определяется по числу угаданных исходов.
Количество верных прогнозов
Призовой банк
6
400 000 ₽
7
300 000 ₽
8
200 000 ₽
9
100 000 ₽
Если в одной группе оказывается несколько участников, приз делится поровну между ними.
После получения фрибет остается действительным 5 суток. Он подходит для пари с коэффициентом до 3.00 и применяется к ординарам и экспрессам.
Перейдем к разбору всех требований промо.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
27.02.2026 (17:00 МСК)
Список победителей будет опубликован на странице конкурса.
Плюсы
Минусы
|➕ Шанс выиграть ощутимый фрибет даже при частичном угадывании исходов
|➖ Необходимость сделать ставку на реальные деньги
|➕ Нет лимита на количество победителей
Призовой фонд промоакции поражает своей щедростью. Игроки, угадавшие хотя бы 6 исходов, могут рассчитывать на солидный фрибет. Его использование не вызывает сложностей, букмекер установил разумные условия для отыгрыша.