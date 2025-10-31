Ведомости
Хэллоуин пати от БК Леон: бонусы до 100 000 рублей за ставки на спорт

Победители забирают фрибеты до 100 000 рублей и эксклюзивные подарочные наборы!

Букмекерская компания Leon проводит тематическую акцию в честь Хэллоуина с призовым фондом 180 000 рублей. Участники смогут побороться за 3 крупных фрибета и специальные подарочные боксы.

Как получить бонус БК Леон до 100 000 рублей по акции Хэллоуин пати

Для участия в промоакции следует выполнить несколько действий:

1. Создать аккаунт в букмекерской компании Leon, если ранее регистрация не проводилась.

2. На странице акции «Хэллоуин пати» нажать кнопку активации.

3. Совершать ставки на спортивные события с минимальной суммой 3000 рублей и коэффициентом от 1.50.

Любое пари приносит 1 очко в личный рейтинг. Пользователям из тройки лидеров достанутся фрибеты и специальные подарочные наборы к Хэллоуину.

Место

Приз

1

Фрибет 100 000 ₽ + хэллоуин пак

2

Фрибет 50 000 ₽ + хэллоуин пак

3

Фрибет 30 000 ₽ + хэллоуин пак

Победители будут определены 04.11.2025 в 00:01 МСК.

Как отыграть бонус Леон до 100 000 рублей за пари на спорт

Пари по фрибету может быть одиночным или экспрессом. Минимальный коэффициент каждого из исходов должен составлять 1.30 или выше. Ставку нужно заключить в течение 7 дней с момента попадания фрибета на бонусный счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от Леон

Ниже собраны главные положения и преимущества акции.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.11.2025 (23:59 МСК)

Промо «Гробница фрибетов» предлагает участникам побороться за призы до 10 101 рублей, совершая ставки на спортивные события.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Очки начисляются за каждое пари, вне зависимости от исхода➖ Минимальная сумма ставки для участия  3 000 ₽ может быть высокой для некоторых игроков
➕ Призы включают как денежные бонусы, так и тематические подарки к Хэллоуину 

Заключение

В акции определят только 3 победителей. Каждый получит эксклюзивный приз. Содержимое Хэллоуин-паков держится в секрете, но можно быть уверенным, что сувениры будут качественными и тематическими. 

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
