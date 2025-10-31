Хэллоуин пати от БК Леон: бонусы до 100 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
Букмекерская компания Leon проводит тематическую акцию в честь Хэллоуина с призовым фондом 180 000 рублей. Участники смогут побороться за 3 крупных фрибета и специальные подарочные боксы.
Для участия в промоакции следует выполнить несколько действий:
1. Создать аккаунт в букмекерской компании Leon, если ранее регистрация не проводилась.
2. На странице акции «Хэллоуин пати» нажать кнопку активации.
3. Совершать ставки на спортивные события с минимальной суммой 3000 рублей и коэффициентом от 1.50.
Любое пари приносит 1 очко в личный рейтинг. Пользователям из тройки лидеров достанутся фрибеты и специальные подарочные наборы к Хэллоуину.
Место
Приз
1
Фрибет 100 000 ₽ + хэллоуин пак
2
Фрибет 50 000 ₽ + хэллоуин пак
3
Фрибет 30 000 ₽ + хэллоуин пак
Победители будут определены 04.11.2025 в 00:01 МСК.
Пари по фрибету может быть одиночным или экспрессом. Минимальный коэффициент каждого из исходов должен составлять 1.30 или выше. Ставку нужно заключить в течение 7 дней с момента попадания фрибета на бонусный счет.
Ниже собраны главные положения и преимущества акции.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.11.2025 (23:59 МСК)
Промо «Гробница фрибетов» предлагает участникам побороться за призы до 10 101 рублей, совершая ставки на спортивные события.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Очки начисляются за каждое пари, вне зависимости от исхода
|➖ Минимальная сумма ставки для участия 3 000 ₽ может быть высокой для некоторых игроков
|➕ Призы включают как денежные бонусы, так и тематические подарки к Хэллоуину
В акции определят только 3 победителей. Каждый получит эксклюзивный приз. Содержимое Хэллоуин-паков держится в секрете, но можно быть уверенным, что сувениры будут качественными и тематическими.