БК Лига Ставок: фрибеты на 2500 за подписку на Telegram-канал

Доступ к розыгрышу открыт только при выполнении всех требований:

1. Создайте аккаунт на сайте «Лиги Ставок» или выполните вход, если он уже есть.

2. Станьте подписчиков тг-канала букмекера.

3. Откройте пост с акцией и кликните кнопку «Участвовать».

Итоги розыгрыша будут подведены 6 августа в 15:00 МСК. Случайным образом будут выбраны 40 победителей. Каждый получит фрибет номиналом 2500 рублей. Счастливчикам в личные сообщения отправят промокод на бонус. Он будет действителен с 6 по 8 августа.

Активация фрибета требует ввода промокода (обязательно в приложении для смартфонов) и совершения ставки от 500 рублей. Бонус автоматически поступит в течение 24 часов после выполнения задания.