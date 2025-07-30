БК Лига Ставок: фрибеты на 2500 за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В телеграм-канале БК «Лига Ставок» объявлен конкурс с общим призовым фондом 100 000 рублей. Сумма будет разделена на 40 фрибетов по 2500 рублей для каждого победителя. Чтобы принять участие, достаточно стать подписчиком страницы.
Доступ к розыгрышу открыт только при выполнении всех требований:
1. Создайте аккаунт на сайте «Лиги Ставок» или выполните вход, если он уже есть.
2. Станьте подписчиков тг-канала букмекера.
3. Откройте пост с акцией и кликните кнопку «Участвовать».
Итоги розыгрыша будут подведены 6 августа в 15:00 МСК. Случайным образом будут выбраны 40 победителей. Каждый получит фрибет номиналом 2500 рублей. Счастливчикам в личные сообщения отправят промокод на бонус. Он будет действителен с 6 по 8 августа.
Активация фрибета требует ввода промокода (обязательно в приложении для смартфонов) и совершения ставки от 500 рублей. Бонус автоматически поступит в течение 24 часов после выполнения задания.
Фрибет можно использовать для заключения одиночного пари на всю сумму бонуса. Срок действия — 7 дней с момента зачисления, при этом ограничений по коэффициентам нет.
Все детали участия описаны в таблице.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽ (для победителей)
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
06.08.2025 (14:59 МСК)
Акция доступна исключительно для лиц старше 18 лет.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Условия участия максимально простые и понятные
|➖ Для активации фрибета требуется поставить 500 рублей
|➕ Солидный призовой фонд
Обычно в конкурсах в соцсетях пари и пополнение депозита необязательны. Здесь же для активации промокода необходимо совершить ставку на 500 рублей. Даже с учетом этого акция сохраняет свою привлекательность.