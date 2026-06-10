Шумный выигрыш от БК Лига Ставок: ежедневный фрибет 2026 рублей за пари на ЧМ по футболу

Организаторы предусмотрели простую механику участия. Игрок должен:

1. Оформить регистрацию в букмекерской компании «Лига Ставок».

2. В мобильном приложении открыть сторис акции «Шумный выигрыш».

3. Указать промокод WORLDCUP26.

4. Заключить пари на ЧМ-2026 по футболу от 2026 рублей с минимальным коэффициентом 2.00.

Ежедневно букмекер определяет 100 победителей, которым начисляются фрибеты по 2026 рублей. В число призеров попадают участники, чьи ставки были рассчитаны как выигрышные раньше остальных в течение игрового дня. Пользователь может получить только 1 бонус за сутки.