Шумный выигрыш от БК Лига Ставок: ежедневный фрибет 2026 рублей за пари на ЧМ по футболу

Партнерский проект
К старту ЧМ-2026 букмекер «Лига Ставок» подготовил активность «Шумный выигрыш» с призовым фондом 6 685 800 рублей. Механика построена на ежедневном розыгрыше фрибетов по 2026 рублей для 100 самых быстрых победителей по ставкам на матчи мирового первенства. Чтобы присоединиться к предложению, необходимо использовать промокод WORLDCUP26 и оформить пари в соответствии с правилами промо.
Организаторы предусмотрели простую механику участия. Игрок должен:
1. Оформить регистрацию в букмекерской компании «Лига Ставок».
2. В мобильном приложении открыть сторис акции «Шумный выигрыш».
3. Указать промокод WORLDCUP26.
4. Заключить пари на ЧМ-2026 по футболу от 2026 рублей с минимальным коэффициентом 2.00.
Ежедневно букмекер определяет 100 победителей, которым начисляются фрибеты по 2026 рублей. В число призеров попадают участники, чьи ставки были рассчитаны как выигрышные раньше остальных в течение игрового дня. Пользователь может получить только 1 бонус за сутки.
Начисленный бонус сохраняет силу 7 дней. Его можно поставить на одиночное событие с любым коэффициентом.
Ниже приведена таблица с основными сведениями о данном бонусном предложении.
Максимальный размер бонуса
2026 ₽
Минимальный депозит
2026 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (02:00 МСК)
Организаторы будут проводить промо до финального дня мундиаля.
Плюсы
Минусы
|➕ Ежедневный розыгрыш фрибетов
|➖ Есть риск оказаться вне 100 счастливчиков дня
|➕ Отсутствие ограничений по коэффициенту при отыгрыше приза
В этом предложении значение имеет не только успешный прогноз, но и момент его расчета. Такой подход делает акцию более динамичной и добавляет интерес к играм ЧМ-2026.