Большие призы с Мир от БК Марафон: фрибеты до 10 000 рублей за депозит

Букмекерская компания «Марафон» запускает акцию «Большие призы с Мир». Все клиенты, пополнившие игровой баланс с помощью карты или сервиса Mir Pay, участвуют в розыгрыше 100 фрибетов по 10 000 рублей.
Принять участие в промо можно только после соблюдения всех правил:
1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» или войдите в существующий.
2. Пополните игровой счет на сумму от 500 рублей через платежную систему «Мир» (картой или сервисом Mir Pay).
3. Убедитесь, что депозит произведен до 31 октября 2025 года включительно.
За каждый деп на сумму от 500 рублей игрок получает 1 билет для участия в финальном розыгрыше. Количество билетов не ограничено, поэтому каждое последующее пополнение увеличивает шансы на победу.
Итоги конкурса объявят 4 ноября. Каждому победителю достанется фрибет в размере 10 000 рублей. Всего рандомайзер определит 100 счастливчиков.
Фрибет может быть использован для одиночных предматчевых или лайв-пари с коэффициентом до 4.00. Для использования бесплатной ставки отводится 7 дней с момента зачисления, после чего она становится недоступной. Любой выигрыш по фрибету начисляется за вычетом его номинала.
Таблица упрощает восприятие основных положений акции.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.10.2025 (23:59 МСК)
Для новых пользователей БК предусмотрены фрибеты на сумму до 4000 рублей при первых пополнениях.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать могут новые и зарегистрированные игроки без ограничений
|➖ Итог определяется генератором случайных чисел
|➕ Впечатляющий призовой фонд — 1 000 000 ₽
БК «Марафон» предлагает уникальный шанс заработать крупный фрибет за внесение 1 депа. Промоакция особенно привлекательна благодаря популярному способу оплаты через «Мир», который используется многими бетторами. Общая сумма призов и количество наград впечатляют.