Большие призы с Мир от БК Марафон: фрибеты до 10 000 рублей за депозит

Принять участие в промо можно только после соблюдения всех правил:

1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» или войдите в существующий.

2. Пополните игровой счет на сумму от 500 рублей через платежную систему «Мир» (картой или сервисом Mir Pay).

3. Убедитесь, что депозит произведен до 31 октября 2025 года включительно.

За каждый деп на сумму от 500 рублей игрок получает 1 билет для участия в финальном розыгрыше. Количество билетов не ограничено, поэтому каждое последующее пополнение увеличивает шансы на победу.

Итоги конкурса объявят 4 ноября. Каждому победителю достанется фрибет в размере 10 000 рублей. Всего рандомайзер определит 100 счастливчиков.