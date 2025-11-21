БК PARI: фрибет 1000 рублей за подписку на Telegram-канал PARI Pass

Партнерский проект
Букмекерская контора «Пари» расширяет активность в Telegram и запускает роздачу фрибетов среди аудитории канала PARI Pass. Призовой фонд в 100 000 рублей будет распределен между теми, кто проявит интерес к промо и совершит пару простых действий.
Чтобы принять участие, нужно соответствовать следующим требованиям:
1. Иметь рабочий аккаунт PARI.
2. Добавить канал PARI Pass в список подписок.
3. Подтвердить намерение участвовать нажатием кнопки «ФРИБЕТ».
4. Проверить результаты 24 ноября.
Всего будет выбрано 100 обладателей фрибетов. Каждому счастливчику достанется бесплатная ставка на 1000 рублей.
Использовать фрибет можно в течение 7 дней. Он подходит как для одиночных ставок, так и для экспрессов с любыми коэффициентами.
Перейдем к более детальному разбору предложения.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.11.2025 (18:00 МСК)
Полный свод правил PARI Pass доступен в отдельной публикации на сайте.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие не требует вложений
|➖ Розыгрыш случайный, никто не может гарантировать себе победу
|➕ Солидный призовой фонд распределяется между большим числом игроков
Участие в промоакции полностью безопасно для беттора. Букмекер не требует внесения денег или совершения ставок. От игрока нужна только подписка на Telegram-канал о киберспорте.