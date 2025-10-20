БК PARI: фрибеты на 1000 рублей к старту НХЛ за подписку на Telegram-канал Хоккейная Бессонница

Старт сезона НХЛ становится отличным поводом для нового конкурса от PARI. Букмекерская компания совместно с «Хоккейной Бессонницей» объявляет о запуске розыгрыша с общим призовым фондом 50 000 рублей. Каждый участник акции получит шанс стать обладателем фрибета номиналом 1000 рублей. Нужно только оформить подписку на 2 Telegram-канала.
Чтобы претендовать на фрибет, необходимо выполнить каждый пункт правил:
1. Создать учетную запись в PARI, если еще не являетесь клиентом компании.
2. Подписаться на Telegram-канал «Хоккейная Бессонница».
3. Подписаться на официальную страницу PARI.
4. Откликнуться на конкурсную публикацию.
В рамках розыгрыша PARI подготовила призовой фонд в размере 50 000 рублей. Всего рандомайзер определит 50 пользователей, каждый из которых получит фрибет номиналом 1000 рублей.
У игрока будет 7 дней, чтобы задействовать фрибет по своему усмотрению. Пользователь сам выбирает подходящие коэффициенты. Допускается использование бонуса на ординары и экспресс-пари.
Далее приведены главные детали акции.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.10.2025 (17:59 МСК)
Букмекерская компания «ПАРИ» регулярно организует розыгрыши в своем официальном Telegram-канале. Параллельно проходят конкурсы на специализированных страницах посвященных хоккею, баскетболу и теннису.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Нет необходимости в депозите
|➖ Случайный выбор обладателей призов
|➕ Акция подходит новым пользователям и действующим клиентам
Удобный способ получить бонус для всех клиентов БК «ПАРИ». Всего несколько простых действий — регистрация, подписка на каналы и нажатие кнопки участия — дают шанс на фрибет с достойным номиналом. Поскольку участие не требует внесения собственных средств и ставок, упускать такую возможность нельзя.