Прогнозы на 16 тур РПЛ от БК PARI: розыгрыш фрибетов на 1 000 000 рублей

Фрибет начисляется тем, кто полностью выполнит все требования:

1. Авторизуйтесь в БК PARI или пройдите регистрацию при необходимости.

2. Заполните прогнозы на 8 встреч 16 тура РПЛ.

3. Заключите футбольное пари от 500 рублей с коэффициентом не ниже 1.70.

Фрибет вручается участникам, которые угадают минимум 6 исходов. Если в одной категории окажется несколько победителей, призовой пул делится поровну между всеми участниками этой группы.