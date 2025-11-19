Ведомости
19 ноября 10:18ГлавнаяБонусы
БК PARIАкции
logo

Прогнозы на 16 тур РПЛ от БК PARI: розыгрыш фрибетов на 1 000 000 рублей

1000 000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Забирайте часть призового фонда в 1 000 000 рублей!

Букмекер PARI проводит конкурс прогнозов на матчи 16 тура российской Премьер-лиги. Разыгрываются фрибеты на общую сумму 1 000 000 рублей. Чтобы стать участником, нужно выбрать исходы всех 8 встреч и оформить ставку на футбол.

Как получить бонус PARI за прогнозы на игры РПЛ

Свернуть

Фрибет начисляется тем, кто полностью выполнит все требования:

1. Авторизуйтесь в БК PARI или пройдите регистрацию при необходимости.

2. Заполните прогнозы на 8 встреч 16 тура РПЛ.

3. Заключите футбольное пари от 500 рублей с коэффициентом не ниже 1.70.

Фрибет вручается участникам, которые угадают минимум 6 исходов. Если в одной категории окажется несколько победителей, призовой пул делится поровну между всеми участниками этой группы.

Верные прогнозы 

Призовой фонд

8

200 000 ₽

7

300 000 ₽

6

500 000 ₽

Как отыграть бонус PARI за прогнозирование матчей РПЛ

Свернуть

Фрибет можно использовать в течение 5 дней с момента зачисления. Для отыгрыша бонуса необходимо сделать 1 ставку с коэффициентом до 3.00. Запрещены пари типа система.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса рублей от PARI

Свернуть

Таблица содержит всю необходимую информацию о фрибете.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

21.11.2025 (18:30 МСК)

Участники без полной идентификации не допускаются к акции.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Шанс получить фрибеты на значительную сумму за правильные прогнозы➖ Нужно заключить пари на футбол на сумму не менее 500 рублей
➕ Прозрачное распределение призового фонда между победителями 

Заключение

Свернуть

Розыгрыш кажется простым на первый взгляд, но на деле предсказать хотя бы 6 из 8 исходов тура — сложная задача. Усилия участников будут вознаграждены крупными фрибетами с лояльными правилами отыгрыша.

Валентин Васильев

